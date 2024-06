Feijóo ve "cerca" el fin de la legislatura porque con la aprobación de la amnistía "Sánchez le resulta más inútil" a Puigdemont

Tras la pérdida de apoyos del Gobierno y de sus socios en las elecciones europeas y con la ley de amnistía recién publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el líder del PP ve "cerca el final de la legislatura". Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir elecciones anticipadas ante la plana mayor de su partido y de sus barones territoriales. No obstante, también asume que la decisión depende exclusivamente del prófugo Carles Puigdemont. Y vistos los resultados que han tenido los independentistas y otros socios del PSOE en las urnas, el líder de la oposición cree que cada vez "Pedro Sánchez le resulta más inútil" a Puigdemont que, además, desde este martes ya puede solicitar el perdón del Estado por sus delitos cometidos.

"¿Cuándo serán estas elecciones? No es algo que dependa de nosotros. Por más que creamos que a esta legislatura ya le están sobrando días, es una cuestión del independentismo. Serán las elecciones cuando el independentismo quiera. Va a mantener a Sánchez mientras le vaya resultado útil para sus intereses, pero ya, tras la publicación de la amnistía y visto lo visto en Cataluña ayer, cada vez el señor Sánchez le resulta más inútil al independentismo".

Tras una intensa campaña electoral en la que Feijóo ha exigido constantemente la convocatoria de elecciones, ahora el líder aguarda a que sean los socios los que aparten su apoyo al presidente del Gobierno. "Por más que creamos que a esta legislatura le sobran días es una cuestión del independentismo". Y según Feijóo, estas formaciones se han dado cuenta del desgaste electoral que les ha supuestos "comprarle el marco" al PSOE y no haber pedido la "más mínima explicación" por los presuntos casos de corrupción de un Gobierno al que están prestando su apoyo. "Es evidente que ahí tienen el resultado, apunta en referencia al fracaso electoral de estas formaciones. Si quieren ser aliados de aquellos que vampirizan a sus electores, allá ellos".

En todo caso, Feijóo no ha mencionado si quiera la posibilidad a la que se abrió en campaña de presentar una moción de censura. "En las condiciones que tiene Sánchez no debió empezar la legislatura nunca y tal y como están las cosas debe de acabarlo a la mayor brevedad". Y es que ve que Sánchez resiste en un Gobierno "paralizado a la espera de las instrucciones que reciba del independentismo".

Mientras dure la legislatura, el popular avisa de que Sánchez seguirá usando "la única baza que le queda: la división en la alternativa". Es decir, la carta del miedo a Vox para dividir el voto de la derecha. No obstante, Feijóo asegura que "el discurso del miedo ya no funciona, que la fractura tiene que ser pasado, que el egoísmo no sirve y que el proyecto del PP seguirá siendo el de la ilusión, la esperanza y servir a todos, sin excepción".