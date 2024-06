Son tantas las lecturas como intereses políticos que hay, pero pretendo aportar con toda humildad algunas reflexiones al respecto de las elecciones del 9J.

1. Comparar este resultado con las elecciones generales es un error, si bien la circunscripción es única, ni la participación, ni la oferta partidista, ni la motivación ciudadana, ni los o las cabeza de lista son los mismos, y eso, aunque lo queramos negar, afecta, y mucho. Negarlo es hacer castillos en el aire.

2. Los socios de Pedro Sánchez desaparecen. Cierto es que obtienen representación pero el pez grande se come al chico, y el PSOE en su necesidad de sobrevivir acaba con sus socios, los aniquila, regresa al bipartidismo, come donde ya comía en los 80 y 90, y eso hace que se evidencie sus limitaciones.

3. El PNV que niega la contradicción de su pacto anti natura con el PSOE y no con el PP por la presencia de VOX acabará con ellos más pronto de lo esperado. Cuando uno retuerce la voluntad del voto natural de tu formación logra crear una masa de huérfanos nacionalistas que ante la duda, el miedo y el abandono, optan por Bildu, y recuperarlos, son años, o como parece, están a las puertas del nunca volver al PNV porque Bildu les da lo mismo, y nuevo.

4. El PSC más que el bastión del socialismo es la Galia Romana de la calle Ferraz. Su éxito no es otro que tener un liderazgo propio, un proyecto para Catalunya y una capacidad de aglutinar el voto del miedo como nadie, ya en los 2000 dio ejemplo de ello y sigue viviendo de eso muy bien. ¿El problema? Solo les queda ir a peor y eso, ayuda al PP.

5. "Sin Catalunya el PP no puede ganar", hay parte de razón en eso, como lo habría en pensar que "Sin Andalucía el PSOE no puede ganar". Ambas son ciertas y ambas son incorrectas, me explico. Sin 2 de las comunidades más pobladas ganar es difícil, pero eso se puede corregir de la siguiente manera, un segundo lugar digno. ¿Cómo? El primero que tenga un proyecto específico, o el PP para Catalunya o el PSOE para Andalucía. Empieza la carrera.

6. Se acabó la fiesta tiene el mismo peso político que la vice presidenta española, doña Yolanda Díaz y su Sumar que ya hace tiempo que resta. Tres son las amenazas que tiene, Pedro Sánchez es la amenaza más grande, la devora, Podemos y en concreto Irene Montero, la odia, las cosas por su nombre, y la tercera, que partidos ajenos al sistema ya le hablan al tu por tu.

7. Vox aguanta, sorprendentemente, cierto es, que es la derecha patriótica, como les gusta llamarse obtiene el peor resultados de las principales potencias de Europa, pero aguanta y lo que no mata fortalece y Abascal lo sabe. Hoy ya no hay miedo a VOX, o hay mucho menos, el miedo cambió de lado, y ya hay tanta gente, que teme a Pedro Sánchez, como a Santiago Abascal. Aquí se enfadarán varios, miren quien vota a quien, y se ahorrarán discutir conmigo y llevarse un mal rato.

8. Un error de todos es identificar los partidos a la derecha del PP como extrema derecha, decir que la vivienda es cara y un lujo, que una parte de la inmigración, no toda, delinque y no respeta las normas, que la Okupación requiere medidas urgentes, que el desempleo juvenil es una vergüenza, que el campo vive una burocracia insoportable, no es de derechas, es de sentido común. Cuestionable son otras cosas que ocultan, pero llamar extrema derecha a que la gente viva mejor es un error.

9. "El PSOE ha sacado un resultado excelente", seré breve, si el resultado hubiese sido excelente como dicen, Pedro Sánchez habría salido ayer a declarar. El Rey de la escenografía, el máster de la puesta en escena, ayer no apareció. Puedo justificarlo con datos, pero en Ferraz saben como yo, que una imagen vale más que mil palabras, y ayer, Pedro no salió.

10. Apliquemos la lógica, si el 30% del PSOE es magnifico, el 33% del PSC increíble, ¿qué es el 40% de las comunidades gobernadas por el PP? ¿Súper magnifico? ¿Inaudito? La izquierda siempre ha sabido construir relatos de épica mejor que la derecha y la diferencia radica en quien los construye, militancia o profesionales, y en eso, hay una goleada de unos a otros.

11. Ayer Pedro no perdió la Moncloa, ni Feijóo la ganó. En política como en el futbol el que perdona pierde y si no se rematan las faenas, los adversarios en el minuto 90 remontan, o en los toros, si no hay puntilla, puede haber sufrimiento, pero resistencia. Para que uno gane y el otro pierda, aun queda mucho por hacer.

12. No creo que haya elecciones anticipadas, la verdad, el PSOE sabe que si las convoca sus socios no dan la talla, se los comió, y entre la oposición descansando y el gobierno sufriendo, Pedro elegirá siempre el gobierno. Solo hay una excepción, que la persona, no el Presidente, no resista el envite que le viene contra su esposa y hermano y ya, en lo personal, no aguante. Todos somos muy fieros, hasta que ponen a los nuestros de rodillas, ahí, todos nos rendimos.

13. La corrupción no es un factor de voto, aunque no lo crean, es así, en mi libro, mienta pero no engañe encontrarán una justificación más amplia y ejemplos, así que me limitaré a decir que se ha vuelto a confundir ineficacia con corrupción, la primera es demoledora, la segunda, depende de cuanto permanezca en el tiempo.

14. El mejor resultado del PP en 25 años es fruto más del desgaste del PSOE que del PP. La tendencia es clara, las dos Españas siguen vivas, y la mayoría absoluta está fuera de eso (de las dos Españas), está, en el proyecto común de nación.

15. La legislatura será más dura que larga, pero no será breve, el PSOE resistirá más de lo que creen, el PP debe empezar ya, si quiere llegar, el independentismo es ya una forma de muerte política nacida en el pacto, su naturaleza es la protesta y comer en la mesa de España los mató, era lógico que los iban a envenenar. Su supervivencia está en los pactos económicos no ideológicos, entregar sus votos a cambio de amnistías para unos cuantos, muchos si quieren, no es lo mismo que hacerlo para beneficios para todos los ciudadanos. Fueron con su agenda, y su agenda no los llevará a la cárcel, pero si a unos largos cuarteles de invierno.

16. La extrema derecha crece en Europa, el problema no es la inmigración, es la integración, el café para todos es bueno, y el te de manzana para otros, también. Lo que no es bueno, es que los de te de manzana, le digan a los del café, que su café es malo. A buen entendedor pocos sobres de azúcar bastan. Aquí cabe mucha gente, se los necesita, son bienvenidos, pero se los necesita integrados, no integristas.