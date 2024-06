El 'primer caballero' de México ha vivido 18 años en España: así es Jesús María Tarriba Unger, el marido de la presidenta Sheinbaum

Claudia Sheinbaum será la nueva presidenta de México tras arrasar en las elecciones celebradas este pasado domingo. La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha recibido el 60% de los sufragios, que son sus 35 millones de votos (5 millones más que lo que lograra en 2018 el presidente saliente López Obrador).

Sheinbaum ha hecho historia. Es la primera mujer presidenta de la historia de México. Ahora todo son preguntas sobre quién es, qué piensa y qué se propone la nueva mandataria. En ese cuestionario también entran los suyos, su familia y, más concretamente, su pareja, que ahora se convertirá en el primer caballero de la nación (título meramente protocolario).

18 años viviendo en España

Su marido es Jesús María Tarriba Unger (Sinaloa, 1962), a quien conoció en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando ambos estudiaban. Sheinbaum es licenciada en Física y tiene un doctorado en Ingeniería en Energía. Fueron novios, pero luego la vida les separó.

"La descuidé, la perdí y sí, me arrepentí", confesó él años más tarde. Eso y que "se había quedado con el gusanito". A Tarriba, la vida le llevó a España, donde vivió casi 18 años (entre 1999 y 2016). Doctor en Física, es, sin embargo, experto en riesgos financieros. Con gran experiencia en el sector bancario, en nuestro país trabajó como analista financiero del Banco Santander.

La descuidé, la perdí y sí, me arrepentí... y me quedé con el gusanito"

Mientras, en México, Sheinbaum se había casado y divorciado, 19 años después, de Carlos Ímaz Gispert. Con él tuvo dos hijos. Hoy la nueva presidenta tiene también un nieto.

Claudia Sheinbaum saludando a sus votantes en el Zócalo, México AP

El destino (las redes sociales) les volvió a unir

El destino quiso que los caminos de Sheinbaum y Tarriba se volvieran a cruzar. El destino y las redes sociales. Fue en 2016 cuando, 32 años después, se reencontraron. Ella era alcaldesa de Tlalpan y él seguía en España trabajando en el Santander.

"Estando un día en el escritorio cuando era jefa delegacional en Tlalpan, estaba comiendo y viendo el Facebook, y me encontré a varios amigos de la facultad", contó ella tiempo después. "Normalmente, uno no sabe el Facebook, en ese momento casi no lo usaba, y viendo me puse a invitar a gente", ha explicado. Una de esas invitaciones le llegó a Tarriba. Además, "él se había divorciado y yo me había divorciado". Y a todo eso se añadió que el empleado del Santander quería cerrar capítulo y volver a su país.

"Nos vimos en una navidad en 2016, nos caímos muy bien y empezó el amor", ha relatado la mandataria. Empezaron a verse: una veces ella volaba a Madrid, otras él lo hacía al DF. Eran de nuevo pareja. Hasta que "él me dice que se quiere venir a México conmigo y le digo: está bien, pero tienes que buscar un trabajo", recoge el diario mexicano Proceso.

Nos vimos en una navidad en 2016, nos caímos muy bien y empezó el amor"

Eso hizo él. Volvió a residir en México y en 2017 empezó a trabajar como especialista en riesgos financieros del Banco de México (Banxico), según su perfil de LinkedIn. Sheinbaum todavía no era jefa de Gobierno de la capital mexicana.

2023, Sheinbaum anuncia boda

En septiembre de 2021, ella comenzó a hacerse ver en compañía de Tarriba. Y en noviembre de 2022, durante una entrevista en la radio, Sheinbaum anunció la boda: "Sí, nos vamos a casar. Ya lo decidimos, los dos lo decidimos (…) Es algo lindo y no creas que gran fiesta ni nada. La verdad soy feliz".

🚨#ÚLTIMAHORA | LAS CAMPANAS DE LA CDMX SUENAN POR LA BODA DE CLAUDIA SHEINBAUM



La jefa de gobierno anunció en el programa de @marthadebayle en @WRADIOMexico que se va a casar con su novio Jesús María Tarriba. pic.twitter.com/ezwksH2hhR — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 23, 2022

Se casaron un año después. Fueron las segundas nupcias de la ahora presidenta de México. Fue una manera de confirmar su relación, pero seguramente fue también una decisión política.

Muchos compararon esa boda con la del expresidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angelica Rivera. Se casaron antes de que él aspirara a la presidencia de México (concluido el mandato se divorciaron). Peña Nieto defendía que había que "armar" una novela para generar empatía con el pueblo mexicano. Y ese ejemplo, cuenta el medio mexicano SDP, puede que fuera el que siguió Sheinbaum.

Inteligente y tranquilo

Del su ahora marido, con quien disfruta tocando la guitarra, dice que tiene muchas cualidades, entre las que destaca su inteligencia y tranquilidad. De lo primero no hay dudas.

Tarriba obtuvo su título de licenciatura en Física por la UNAM en 1988 y consiguió su título de maestría en Ciencias por la UNAM en 1989. Se doctoró en Ciencias por la UNAM en 1994, recibiendo el premio Weizmann de ciencias exactas de la Academia Mexicana de Ciencias. Como doctor hizo una estancia en la Universidad de California, en Irvine (EE UU).

Tras ser director técnico en GAUSSC, una empresa de estudios de opinión pública y de mercados, Tarriba pasó a trabajar en el Santander, primero en México y luego ya en España, como director responsable de modelos de riesgo. En Madrid, fue luego representante de la división de riesgo en el proyecto de capital económico y director de gestión de riesgos.

El nuevo primer caballero de México sigue trabajando en Banxico como analista de riesgos del sistema financiero.