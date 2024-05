Este fin de semana se vivió un momento histórico cuando De viernes reunió a Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito años después de la polémica marcha de ella de Sálvame. Y, aunque decidieron dejar rencillas a un lado con un tierno abrazo, esto podría haber molestado.

"Nuestra relación es invierno total, pero, si ella quiere, nos damos dos besos", dijo el presentador, en referencia a la expresión de "invierno total" que Benito dijo y que se convirtió en un meme. "Nosotros hemos tenido momentos maravillosos. Supervivientes, que fue el año que tú empezaste, fue magnífico. Sálvame y Deluxe fueron momentos de reírnos, lo pasábamos muy bien".

No hubo tiempo para recordar los malos momentos y, a pesar de todo lo malo vivido, se fundieron en un abrazo entre los aplausos del público. Sin embargo, una indirecta en redes de la hija de Rosa Benito podría indicar que ella no ha olvidado todo lo vivido.

"Hay gente de todo tipo... Inclusive hay gente que no aprende de las experiencias que la vida te pone enfrente y en 5 minutos tira por tierra la lucha emocional, personal y laboral que durante años has soportado", escribió Rosario Mohedano en sus stories de Instagram.

"No soy falsa... por eso no encajo en este mundo de mierda. No me gusta la gente falsa ni la gente egoísta que solo mira por su culo", añadió. A pesar de sus duras palabras, no dejó claro a quién se refería, si a Jorge Javier Vázquez o a otra persona, o si era un reproche directo a su madre.

Lo cierto es que la relación de la hija de Amador Mohedano con Sálvame lleva años siendo tormentosa, pues, después de participar esporádicamente en el programa, rompió todo contacto porque se sintió atacada en múltiples ocasiones, especialmente por Kiko Hernández. Aun así, Rosa Benito continuó tiempo colaborando en el espacio, a pesar del malestar de su hija, hasta que finalmente no pudo más y abandonó el formato.