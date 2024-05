La madre biológica de Isa Pantoja llega a España: "Conocer a mi hija es mi gran sueño"

Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, ha llegado este fin de semana a España con la ilusión y el objetivo de conocer personalmente a su hija. "Es mi mayor sueño, ojalá", ha afirmado con timidez a las preguntas de varios medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Barajas este sábado.

La peruana se ha mostrado algo nerviosa ante la prensa y ha reconocido estar cansada tras el vuelo, pero también ha asegurado que se plantea acercarse hasta Cantora para conocer a la cantante Isabel Pantoja, madre adoptiva de su hija.

"No descarto nada", ha comentado, aunque a continuación ha matizado que su "prioridad" es su hija.

Luque ha admitido también estar agotada tras el vuelo desde Perú: "Es un viaje largo", ha dicho, pero mantiene la ilusión de poder encontrarse con su hija biológica. "La esperanza se mantiene siempre hasta el final".

Por otro lado, una reportera también le ha preguntado si quería mandar un mensaje a su hija Isa, a lo que Luque ha respondido: "Que ya estoy aquí".

Desde el programa Fiesta han mostrado la llegada de Roxana Luque a España y han comentado los motivos que la habrían llevado a este viaje. Alejandro Albalá, exmarido de Isa Pantoja, ha comentado en el programa que no entiende por qué está aquí, ya que su hija no quiere saber nada de ella.

"A mí me parece un marrón para Isa que venga aquí su madre. Además, ella sabe que no quiere saber nada de ella. No sé a qué viene. No sé qué busca", ha dicho el también colaborador del programa.

"Me parece de muy mala educación por su parte y de no tener corazón. No tienes que hacer eso. A mí me parece muy duro. No me gustaría ser ella, la verdad", ha añadido Albalá, una afirmación con la que también coincide la colaboradora Alexia Rivas.

"Si Isa ha dicho públicamente que no quiere saber nada de ti, respeta la decisión de esa niña. No vengas aquí a provocar. Es un tema doloroso para ella", ha zanjado Rivas.