Isa Pantoja, sobre la ausencia de su madre a la comunión de su hijo: "No la invité porque sabía que no iba a venir"

El pasado fin de semana tuvo lugar la primera comunión de Alberto, hijo de Isa Pantoja. Las fotografías, publicadas por la revista Lecturas, desvelaron que el evento se había desarrollado con dos importantes ausencias que han llamado la atención.

Este viernes, desde el Club Social de Vamos a ver, Isa Pantoja ha confirmado que decidió no invitar a su madre a uno de los días más especiales de la vida de su hijo.

"Me lo pasé superbién, fue un día especial para mí. Lo celebramos con quien pudo venir, pero estoy contenta igualmente", ha señalado la colaboradora del matinal de Telecinco que, además, ha agregado que no invitó a Isabel Pantoja porque "sabía que no iba a ir".

"Una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades... entiendo que no va a venir a la comunión. Ni la esperaba ni la espero. Quizás normalizo unas cosas que no son normales. Por respeto a mi hijo, prefiero no opinar de todo lo que pienso", ha destacado Isa Pantoja.

Sin embargo, respecto a la ausencia de su prima, Anabel Pantoja, ha confesado: "Yo sabía que ella se iba de viaje, me lo dijo y hemos estado en contacto. Le he pasado fotos porque siempre me pregunta por él (por su hijo, Alberto). Ahora no nos vemos tanto porque ella está en Canarias, pero, para mí, todo está bien".