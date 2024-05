El primer estudio sobre personas LGTBI+ con discapacidad para romper mitos y abrir armarios

¿Qué pasa con las personas con discapacidad a la hora de manifestar su orientación sexual o su identidad de género? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Han sufrido situaciones ofensivas y discriminatorias por ese motivo? Las respuestas serán recogidas en el primer estudio que se realiza en España sobre personas con discapacidad LGTBI+.

"Si eres una persona con #discapacidad #LGTBI+, queremos conocer tu realidad para hacer políticas públicas eficaces", explica el Real Patronato sobre Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, que lanza esta encuesta impulsada junto al Ministerio de Igualdad a través de redes sociales y de las organizaciones del ámbito de la discapacidad.

La encuesta, en todos los formatos accesibles para que las personas con diferentes tipos de discapacidad puedan entenderla y cumplimentarla si lo desean, pregunta, por ejemplo, si se ha sentido discriminado, acosado o rechazado en el colegio, en actividades de ocio, deportivas o durante la participación en partidos políticos o asociaciones por ser una persona LGTBI con discapacidad.

Ante situaciones de discriminación, indaga en las consecuencias experimentadas, como efectos psicológicos (ansiedad, estrés, culpabilidad), físicos (enfermedades o lesiones) u otros problemas de relaciones familiares o de la vida cotidiana.

La encuesta pide opinión sobre ideas extendidas en relación a la sexualidad: 'Las personas con discapacidad no pueden aprender sobre prácticas sexuales porque no las entienden y no tienen relaciones sexuales' o 'Las personas con discapacidad no pueden tener hijos porque no son buenos padres y porque no quieren transmitir su discapacidad'.

"Servirá para poner en marcha políticas públicas eficaces y sólidas" y "para abrir armarios", asegura a EFE el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco. Para Martín Blanco, "en temas de discapacidad ha habido muchos mitos y muy poco rigor, y las políticas públicas deben estar sustentadas en los datos".

"Hay una premisa que está en el imaginario colectivo y es que las personas con discapacidad somos una suerte de seres asexuados", lamenta Martín Blanco, quien opina que era necesario este estudio, que espera sea cumplimentado por el mayor número de personas con discapacidad.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha realizado seminarios con diferentes organizaciones para difundir la iniciativa que quiere recoger todos los perfiles de las discapacidades.

"Hemos hecho una difusión masiva a través de redes sociales, para que todas las personas que tengan discapacidad y que se sientan concernidas en la realidad LGTBI la puedan cumplimentar", indica Martín, quien también recuerda que se puede remitir a través correo electrónico y otras vías de recogida de información de las asociaciones.

Destaca que muchas personas con discapacidad están atravesadas por múltiples vulnerabilidades: "Hay que rescatarlas de todo ese tipo de presiones para que puedan vivir su sexualidad y sus afectos con libertad".

"Ha habido una visión hegemónica y opresora en el abordaje de la discapacidad desde el punto de vista de un tercero, no desde el punto de vista propio de las personas con discapacidad; se nos negaba hasta hace apenas cuatro años votar a muchas personas con discapacidad, se esterilizaba a mujeres con discapacidad al margen de su voluntad o se nos institucionaliza muchas veces también al margen de nuestra voluntad", concluye