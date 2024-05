Tania Medina habla sobre su salud a la espera de ser diagnosticada: "Tengo algunos síntomas"

Tania Medina no se encuentra en el mejor momento de salud. Como así ha explicado la que fuera participante de La isla de las tentaciones llevaba un tiempo sintiéndose mal. Por el momento no ha tenido diagnóstico, pero tras investigar sobre el tema y ver sus propios síntomas está más que segura de ello.

Y es que, por mucho que ha intentado hacer un plan de entrenamiento para ganar masa muscular, nada de lo que hace parece tener resultado. "Noto que me está costando. Estoy comiendo bastante y estoy entrenando, pero me está costando", ha contado en Instagram. Según ha explicado, esta situación podría haberse visto ocasionada debido al trastorno que padece, pero quiere cerciorarse de que no sea "nada más".

"Tengo colón irritable, es un trastorno que hace que todo me afecte al estómago. Si me pongo nerviosa, tengo estrés...", ha explicado Tania. Por eso, no quiere arriesgarse y aunque le han asegurado que todo está bien, quiere estar completamente segura: "Iremos "viendo".

"Estoy muy cansada y tengo los ojos más amarillos, muchos granitos, no estoy durmiendo muy bien, tengo estrés, estoy tomando muchas decisiones, muchas cositas", ha explicado en su perfil. Por eso, tras ver como sus esfuerzos no están teniendo resultado, prefiere ponerse en manos de los profesionales.

"Me he enterado de que el SIBO te hace adelgazar. Así que he hablado con mi doctor para hacerme analíticas y pruebas. El SIBO provoca que el organismo no tenga una buena absorción de los nutrientes, generando una pérdida de peso. Literal, yo llevo mucho tiempo que no cojo ni un gramo y sé que se me nota" ha explicado, "así que por eso, la pérdida de peso, y que tengo algunos síntomas como el cansancio, los ojos amarillos, voy a hacerme un par de analíticas y pruebas".