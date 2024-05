La Historia debuta entre las competiciones de estudiantes de Madrid: 'pináculo' fue la clave

La primera competición de Historia entre colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid se saldó con la victoria de los alumnos de 2º de la ESO del Instituto El Burgo - Ignacio Echeverría, en el municipio de Las Rozas. La rapidez a la hora de resolver los diferentes rompecabezas y un poco de suerte, según confiesan, les otorgó el primer puesto y un viaje a Zaragoza. Averiguar dónde está ubicado el ladrillo de oro escondido en el Monasterio de El Escorial o descodificar un texto son algunas de las pruebas que tuvieron que superar estos estudiantes.

La fase final de la competición se basaba en cuatro acertijos que había que resolver para poder formar una palabra. "Al ver que nos dieron una 'a' con la tilde se me vino la palabra a la cabeza", explica Bohao, uno de los tres ganadores. Pináculo fue la palabra clave que los estudiantes debían resolver para ganar. Junto a sus dos compañeras, Ángela y Natalia, se sorprendieron cuando recogieron el trofeo. "No nos esperábamos ganar, fuimos sin estudiar", confiesa Ángela.

El Siglo de Oro fue la temática que ambientó todo el certamen. En la competición final participaron 270 alumnos divididos en 30 grupos de 3 integrantes por cada una de las tres categorías en liza: 5º y 6º de Educación Primaria, 1º y 2º de Secundaria y 3º y 4º de esta misma etapa. Los 60 equipos de las dos primeras categorías se han dado cita en el instituto público San Isidro (Madrid), mientras que los 30 de la última han dirimido el desenlace de la competición en la sede que la Universidad Carlos III tiene en la Puerta de Toledo, en la capital.

"No sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, yo les conté algunos temas, pero no hicimos una gran preparación", confiesa la profesora de Historia que acompañó a las ganadoras, Marta Recio. "Me enteré por el correo informativo que mandaron y lancé la propuesta en clase, tuvo muy buena acogida", explica. La competición tenía una fase previa eliminatoria. Cada grupo, de manera telemática, tenía que contestar unas preguntas tipo test. "Nos enteramos de que pasábamos a la final en un intercambio de clase, fue eufórico, entramos en el aula gritando", recuerda Natalia

Alumnos y voluntarios durante la primera competición de Historia estudiantil de la Comunidad de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID

"Por cada puzle resuelto nos daban dos letras", narra Bohao. De las cuatro pruebas, una de ellas consistía en ubicar dónde se localiza el ladrillo de oro escondido en el Monasterio de El Escorial. "En la llave está la clave", decía el enunciado del reto cuatro, que consistía en ordenar las letras de un texto para averiguar el nombre de un cuadro: La rendición de Breda. Las indicaciones y las pistas las repartieron un grupo de voluntarios que se ambientaron de época para la ocasión.

Desde la Comunidad de Madrid decidieron celebrar este torneo como una manera de poner en valor saberes como las humanidades. "No se trata de un examen y que sepan muchos de ese tema. Buscamos generar una motivación, una búsqueda del tesoro que les acerque a los conocimientos históricos y sobre todo el trabajo en equipo", explica el director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, David Cervera. "El problema no es la Historia, sino como se enseña. Hay que enseñar los procesos históricos, más que centrarse en fechas. Que cuando los alumnos pasen por la Calle de los Bordadores sepan sobre las asociaciones gremiales de la época", manifiesta la docente de Historia.

"El año que viene se volverá a hacer, aunque todavía tenemos que ver las temáticas", apunta Cervera. En esta primera edición han participado 1.300 alumnos, aunque se prevé que el curso que viene se apunten más colegios y grupos al darse a conocer el certamen de boca a boca entre los docentes.

Junto a esta actividad, el Gobierno regional también organiza las Competiciones STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y Lingüística, en las que han participado 10.100 alumnos (8.100 y 2.000 respectivamente). La primera cumple su segunda edición y permite a los alumnos profundizar en la capacidad de aplicar el razonamiento matemático, desarrollar el pensamiento científico, así como las destrezas tecnológicas. La segunda, que alcanza ya la tercera edición, permite profundizar en la comunicación y el uso del lenguaje, así como mejorar la competencia del alumnado para tener iniciativa, enfrentándose a los problemas e imprevistos, a tomar decisiones y generar alternativas personales.

Para estas actividades, el Ejecutivo autonómico colabora con las academias reales y con las divisiones de Defensa como el Ejército del Aire o la Armada. Para la competición de Historia esperan contar con el Ejército de Tierra en la próxima edición.