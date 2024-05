Susana Griso desvela la conversación privada que tuvo con Tamara Falcó tras la infidelidad de Íñigo Onieva

Susana Griso dio un dato inédito sobre la relación que tiene con Tamara Falcó. Este jueves, durante la emisión de Espejo Público, la presentadora compartió con la audiencia la charla que mantuvo con la hija de Isabel Preysler cuando salió a la luz la infidelidad de Íñigo Onieva.

La presentadora no pudo ocultar que estuvo enterada de todo lo que pasó entre ellos. De hecho, habló personalmente con la colaboradora de El Hormiguero. "Yo la aprecio, espero no desvelar nada personal, Tamara", arrancaba diciendo, dejando claro que no quiere ser desleal a su amiga.

"Nosotras hablamos durante la crisis con Íñigo, y la falta de honestidad. Ella estaba muy dolida por la mentira, más que por el engaño en sí", continuaba sin ofrecer muchos detalles.

"En el momento en que yo hablé con ella a mí me pareció difícil, pero me mostró que es muy generosa y que el perdón es muy importante", comentaba la presentadora.

Cabe recordar que en una entrevista Tamara Falcó, tras la reconciliación, habló de sus planes de futuro con su marido: "Estamos deseando ser padres. A lo mejor no puede ser, lo más importante es el matrimonio. Si luego vienen los hijos, pues bien".