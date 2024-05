Detienen al cantante Sean Kingston, sobre el que pesaba una orden de detención por fraude y robo

La Policía irrumpía este jueves en su casa en Florida mientras él, el cantante Sean Kingston, autor de temas como Beautiful Girls, era detenido justo en el extremo opuesto de Estados Unidos, en el estado de California.

Según ha confirmado la Oficina del Sheriff del condado de Broward al portal de noticias Page Six, el músico, cuyo verdadero nombre es Kisean Paul Anderson, no se resistió al arresto, que tuvo lugar cerca de Fort Irwin, una base militar al noreste de Los Ángeles, a unos 50 kilómetros de la Reserva Nacional de Mojave.

Sobre el rapero de ascendencia jamaicana —aunque nacido en Miami—, de 34 años, pesaba una orden de arresto por diferentes cargos de fraude y robo, así como el portavoz de las fuerzas de seguridad ha dado a conocer que próximamente será ingresado en la cárcel de San Bernardino, también en California.

Su casa en el sur de Florida fue tomada por los agentes del distrito de Dania Beach, los inspectores la Unidad de Investigaciones Estratégicas e incluso un equipo SWAT de la policía por la mañana del jueves, después de que una investigación condujera a la mansión del músico en Southwest Ranches como epicentro de una red fraudulenta.

Quien estaba en la casa no era obviamente el cantante de otros éxitos como Take You There o Why U Wanna Go, sino que la redada tomó por sorpresa a su madre, Janice Turner, de 61 años, quien también ha sido detenida por los mismos cargos que su hijo, quien antes de ser arrestado escribió una story en su Instagram sobre lo sucedido.

"¡A la gente le encanta la energía negativa! ¡Yo estoy bien y mi madre también! Mis abogados se están encargando de todo en estos momentos", compartió con sus seguidores antes de ser arrestado, lo cual viene motivado por su batalla legal, todavía en curso, con la empresa Ver Ver Entertainment.

Dicha empresa lo demandó el pasado febrero por honorarios impagados tras la venta e instalación de un televisor de 232 pulgadas. Según el abogado de la compañía, Dennis Card, así funciona la estafa del artista: "Induce a [las empresas] que le regalen cosas muy caras [por ser famoso]. Se trata de un fraude organizado y sistemático".