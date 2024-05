Irene Villa responde a Nuria Fergó tras asegurar que no forma parte de su familia: "No me molesta tanta sinceridad"

Hace casi un año, Nuria Fergó y Juan Pablo Laura, exmarido de Irene Villa, anunciaron que se casaban, y el pasado mes de marzo fue la periodista la que anunció su boda con David Serrato. Villa aseguró que no considera a la nueva pareja de su exmarido parte de su familia, y Fergó ha respondido a estas declaraciones.

"No la he felicitado. Si ese tema ya lo he dicho. No sé ni por qué me preguntas", expresó Nuria Fergó para Europa Press, refiriéndose a la noticia del enlace de Irene Villa. "No forma parte de mi familia. Porque sea un ex de alguien... Tampoco me preguntáis por el padre de mi hija. Está claro, ¿no? Todo el mundo feliz, a vivir su vida y a disfrutar, que la vida son dos días", añadió la actriz.

Este miércoles, Irene Villa ha respondido a las declaraciones de Fergó. "Yo creo que no hay ningún problema, está todo bien. Estará un poco cansada también de que le pregunten, a lo mejor, no lo sé", ha comentado la periodista, también ante las cámaras de Europa Press.

"No me molesta tampoco tanta sinceridad. Yo solo sé que estamos contentos cada uno con la pareja que ha elegido y eso es lo que nos tenemos que quedar", ha asegurado Irene Villa, que ha querido quitarle importancia a las palabras de Fergó.

Villa ha añadido que "cada uno tiene su vida" y que coinciden por los niños y nada más. "A mí me ha tocado la lotería y no puedo estar más feliz", ha confesado ante los medios.

Además, ha aclarado que no considera que Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó anunciaran su compromiso porque previamente ella lo había hecho. "Ha coincidido y ya está", ha expresado.