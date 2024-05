Rodri Fuentes toma una decisión definitiva por su salud: "Lo he intentado dejar muchas veces"

Rodri Fuentes se dio en la edición de 2017 de Gran Hermano, y desde entonces su vida ha dado un gran cambio. Antes de comenzar su faceta televisiva, era tesorero de una conocida marca de ropa, aunque actualmente su carrera profesional se basa en las redes sociales. Con casi 330.000 seguidores en Instagram se ha convertido en influencer.

Es por ello que ha hecho uso de sus redes para hablar de la gran decisión que ha tomado. El que fuera novio de Adara Molinero no se encuentra en su mejor momento en lo referido a la salud y por ello ha aprovechado el duro cambio para poder mejorar su situación.

"Se me ha juntado la alergia, un constipado enorme y una gastroenteritis. Lo positivo es que llevo tres días sin probar un cigarro. Solo pensar en el olor me da náuseas. Es el momento perfecto para dejarlo. ¿Lo conseguiré?", ha confesado a sus seguidores.

Si algo tiene claro el novio de Marta Castro es que quiere este cambio sea el definitivo porque tras perder tres kilos en solo tres días por su gastroenteritis ahora quiere dejar de lado todos sus malos vicios. "A muchos os sorprendió que fumara. Lo he intentado dejar muchas veces y esta vez de rebote es cuando más fácil me está siendo. Voy a hacer cinco días y ni un solo cigarro", ha explicado.

"Tampoco lo echo de menos. No sé qué se suele notar pero yo duermo mejor. Me han dicho también que la piel mejora mucho. Lo que sí noto es el olor. No huelo a tabaco y eso me encanta", ha confesado.

Y es que, no solo lo hace por mejorar su salud, sino por ahorrar dinero. Como ha explicado llegaba a gastarse hasta cinco euros al día para fumar, lo que al año hacen 1.825 euros.