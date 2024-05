Metro de Madrid reforzará el servicio de la Línea para facilitar la movilidad de los asistentes al festival de música Tomavistas, que comenzará este viernes 24 de mayo y se extenderá hasta el sábado 25 de mayo. La Comunidad de Madrid estima que asistan unas 16.000 personas al evento que se producirá en la Caja Mágica, en la capital. Estos dos días el suburbano prestará servicio hasta las 3:30 de la madrugada, dos horas más de lo habitual. Además, habrá trenes directos entre las estaciones de San Fermín-Orcasur y Sol, efectuando paradas únicamente en Legazpi y Embajadores.

La frecuencia de trenes será de seis minutos entre las 2.30 horas y las 3.30 horas, según ha detallado el Gobierno regional este jueves. La franja escogida coincide con las horas estimadas en las que los asistentes empezarán a abandonar el recinto ubicado en el distrito de Usera, ya que el festival finaliza a las 3.00 horas. Para las personas que no quieren trasnochar tanto y se marchen antes, entre la franja que va desde las 1.30 horas y las 2.30 horas, el tiempo medio de espera será de 15 minutos.

Para que los asistentes puedan llegar sin problema al recinto de la Caja Mágica, el paso de convoyes se incrementará un 9%, respecto al tránsito habitual, durante las 18.30 horas y las 23.00 horas. Asimismo, desde las 0.00 horas y las 1.30 horas la frecuencia aumentará un 17%. También crecerá la presencia del personal, para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y asegurar un adecuado flujo de pasajeros.

La octava edición del festival de música, que durará dos días, contará con la participación de Phoenix, The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus an Mary Chain, Los Planetas, 30 aniversario Super 8, Dinosaur Jr., Dry Cleaning, Villagers, The Reytons, entre otros.