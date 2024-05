'Yoli' de 'Gran Hermano' comparte su diagnóstico médico tras ser atendida en urgencias: "Estoy realmente mal"

Yolanda Claramonte ha sido ingresada de urgencia tras aterrizar en Menorca. La influencer ya estaba en el avión cuando empezó a encontrarse mal, en pleno vuelo ha experimentado unos síntomas que, al aterrizar, la llevaron directamente al hospital.

"Esta mañana me he levantado a coger el vuelo a las cuatro de la mañana y habré vomitado como cinco veces en el vuelo, otras dos en el aeropuerto y otras cuantas en el trayecto. Hemos tenido que venir directos al hospital", ha explicado en sus redes sociales.

La exconcursante de Gran Hermano ha continuado dando detalles de su ingreso hospitalario y así no preocupar a sus seguidores. Al ingresar, los sanitarios le han puesto goteros y medicación y tras unas horas ingresada ha recibido el alta.

"Estoy en casa y todavía no se me han cortado del todo, a pesar de estar con la medicación, estoy realmente mal", ha asegurado Claramonte tras ser dada de alta. Además, ha compartido el diagnóstico médico que le han dado: "Tengo infección e inflamación en el estómago".

"El antibiótico me está dando la vida, me encuentro mucho mejor", ha actualizado la creadora de contenido sobre su estado de salud. "Si no me encuentro mejor, sintiéndolo mucho, nuestro viaje acabará antes de lo esperado. Odio ponerme así, y más fuera de casa. Gracias por preocuparos", ha señalado. Aunque todo apunta a que su viaje continuará, ya que mejora notablemente tras su ingreso hospitalario.