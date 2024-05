Carlo Costanzia aparece con un chándal de casi 1.000 euros y un reloj de más de 50.000

Carlo Costanzia ha reaparecido por las calles de Madrid con un extravagante y caro look que no ha pasado desapercibido. El hijo de Mar Flores ha elegido la comodidad, pero esa comodidad no es nada barata.

Tal y como analiza la revista Semana, la chaqueta en color negro y blanco que ha llevado es de la firma Palm Angels y el precio de esta prenda es de 595 euros. El pantalón, que es de la misma marca y va a juego con la chaqueta, cuesta 395 euros. Ambas prendas tienen un valor de casi 1.000 euros.

Pero eso no es todo, Costanzia ha completado su look con un exclusivo reloj de la firma Rolex, se trata del modelo Day-Date 40, con la correa en oro y plata, y tal y como explican desde la página web de la firma: "La luz se difunde constantemente a lo largo de cada grabado, creando un sutil brillo característico que se mueve según la posición de la muñeca". El precio de este lujoso reloj alcanza los 51.000 euros.

Tampoco han pasado desapercibidos otros complementos como las gafas de sol de la marca Ray Ban, que tienen un precio estimado de 160 euros, y la mochila de North Face que, según el modelo, el precio puede variar entre 150 y 200 euros.

El novio de Alejandra Rubio ha estado años sin pisar un plató de televisión, por lo que su presencia en programas de prime time podrían haberle permitido negociar altas cantidades de dinero por hablar de su vida personal, su familia y todos los frentes que tiene abiertos con la justicia.