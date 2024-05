Los alumnos valencianos iniciarán el curso el 9 de septiembre y lo acabarán el 18 de junio

El próximo curso escolar comenzará el 9 de septiembre de este año 2024 y finalizará el 18 de junio de 2025. Así lo ha anunciado este martes la Conselleria de Educación tras consensuar la fecha con sindicatos y familias. De este modo, el arranque académico en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional se adelanta dos días respecto al actual curso, ya que comenzó el 11 de septiembre, y también caerá en lunes.

Por su parte, los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad comenzarán el curso el 11 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.

En cuanto a la Formación de Personas Adultas, las clases comenzarán el 16 de septiembre de 2024 y finalizarán el 13 de junio de 2025. Por su parte, en Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el 16 de septiembre de 2024 y finalizarán el 13 de junio de 2025. Para las Escuelas Oficiales de Idiomas el curso comienza el 24 de septiembre de 2024 y finalizará el 18 de junio de 2025.

"De este modo, el próximo curso los centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de la Comunitat Valenciana tendrán 179 días lectivos frente a los 180 del curso actual, tras la petición de los sindicatos", explicó el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo. Además, la Conselleria también ha tenido en cuenta las demandas de los padres, que solicitaban acabar antes las clases por el calor y para que no coincidiesen con las fiestas de San Juan.

Los periodos no lectivos durante el curso 24/25 comprenden las vacaciones de Navidad, que serán desde el 23 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025, ambos inclusive; y las vacaciones de Pascua, que engloban desde el 17 al 28 de abril de 2025, ambos inclusive. Asimismo, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución; 25 de diciembre, Día de la Natividad del señor; 19 de marzo, Día de San José; 18 de abril, Viernes Santo; y 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Además, los ayuntamientos podrán proponer como no lectivos hasta un máximo de tres días.

Comienza la admisión

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha presentado las principales cifras del proceso de admisión escolar, que de cara a la campaña que comienza este viernes para FP y el 30 de mayo para Infantil y Primaria cuenta con dos novedades: la implantación del distrito único, que elimina las limitaciones geográficas a la hora de elegir centro educativo, y el lanzamiento de la nueva página web (adminova.gva.es) que permitirá realizar todas las gestiones.

Rovira ofreció algunos datos de la admisión para el próximo curso. "Si hay alguien especialmente pendiente de la admisión, año tras año, son las familias de los niños que empiezan etapa escolar a los tres años. Para el próximo curso se ofertarán 46.477 puestos escolares en el curso de 3 años de Infantil, para un total de 41.560 nacidos en 2021. Hay por tanto más oferta que demanda", explicó.

Respecto a Bachillerato, etapa en la que, junto a Infantil, hay que hacer el proceso de admisión (ya que en Primaria y ESO solo hacen el proceso quienes quieren cambiar de centro), la previsión de plazas por parte de la Conselleria es de 37.040 para una estimación de matrícula de 34.286. Son 2.754 plazas más que las de este curso en vigor. Se trata de datos estimados en función de la matrícula real de este curso, apuntan desde este departamento.

La presentación de solicitudes para pedir plaza en Infantil y Primaria, así como en centros de Educación Especial o unidades específicas en centros ordinarios, se realizará del 30 de mayo al 6 de junio. Por su parte, la presentación de solicitudes para el alumnado de Secundaria y Bachillerato será del 4 al 10 de junio.

Rovira tilda de "política" la huelga

El conseller de Educación ha cargado contra la convocatoria de huelga en el sector de la enseñanza que tendrá lugar este jueves. Según expuso, se trata de una protesta "política", ya que no cree que sea casual que esta se produzca un día antes del comienzo de la campaña electoral de las elecciones europeas. "En las casualidades dejé ya hace años de creer", manifestó.

El responsable autonómico aseguró que el actual Consell está cumpliendo el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones de hace un año en la Comunitat Valenciana y que, según afirmó, fue refrendado en las urnas al otorgar a su partido la primera posición.

En este sentido, José Antonio Rovira indicó que en la reunión que mantuvo este lunes con los representantes de Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública (convocante de la huelga), se vio "claramente" que tenían posturas "muy alejadas" sobre la política educativa. "Su planteamiento para retirar la huelga es que todo vuelva a las políticas del gobierno del Botànic: mantenimiento de la Ley del Plurilingüismo y no libertad de elección de lengua o de centros, es decir, todo lo contrario a lo que nuestro programa electoral, con el cual nos presentamos a las elecciones", afirmó.

"Yo creo que claramente es una huelga política y, lógicamente, no vamos a retirar todos los proyectos que tenemos en marcha. Hay otros más: la vuelta a las notas numéricas, sustituir horas de programas interdisciplinares por más matemáticas o más inglés", subrayó. Cuestionado por las críticas de algunos sindicatos educativos que veían "abusivos" los servicios mínimos para el día de la huelga, el responsable autonómico de Educación replicó que los servicios mínimos previstos son los mismos que los de las últimas huelgas y apuntó a una "mala interpretación" por parte de los sindicatos.

Del mismo modo, pidió que, de cara a la huelga, no se entre en la "guerra de los datos" y que se documente la información que faciliten los sindicatos sobre el seguimiento de la huelga ya que asegura que la información de la Conselleria sí que lo estará.