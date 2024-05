Mario Vaquerizo, muy serio, responde a los rumores de divorcio de Alaska: "Lo único que es verdad..."

Cada cierto tiempo, el tema de su separación de Alaska vuelve a ser recurrente en los mentideros. Por eso, una y otra vez, Mario Vaquerizo no escatima en esfuerzos por zanjarlos, aunque nunca acaba de lograrlo del todo.

Este lunes, durante un acto, el actor y cantante fue preguntado nuevamente por la prensa sobre estos rumores de ruptura con la artista, a los que, en tono más serio, respondió: "Se habla de rumores de que soy maricón, de rumores de que me voy a separar de Alaska... Lo único que es verdad es que el día 10 de junio se cumplen 25 años de que estoy con Olvido", reaccionó tajante.

Hace unos días, Vaquerizo habló en TardeAR sobre el tema de las infidelidades y, desde su propia experiencia, aseguró que, "hay que ser honesto" en la vida.

"Las cosas desde fuera se magnifican y se ven desde fuera de forma muy diferente a como son desde dentro. Y tampoco debemos condenar la infidelidad o la reconciliación... Porque no sabemos dónde nos vamos a ver nosotros en algún momento", defendió el colaborador.

Eso sí, Mario Vaquerizo puso entonces el foco sobre sí mismo en un caso de infidelidad: "Yo no lo perdonaría. A mí me deja mi mujer, y Shakira se queda corta".

Por otro lado, el colaborador apuntó que, en una relación, "no hay un culpable, son dos". "Pero es que a mí, que me porto muy bien, si me dejan por otro... Solo hay una culpable", concluyó.