Terelu Campos desvela cómo se aventuró a contar que la prometida del príncipe Felipe era la periodista Letizia Ortiz

Terelu Campos conducía el programa Con T de Tarde (Telemadrid) en octubre de 2003. Ella fue quien se aventuró a decir en su programa lo que empezaba a sonar como un rumor insistente: el príncipe de Asturias se iba a prometer, por fin, con alguien totalmente inesperado, la periodista y presentadora del telediario de la 2, Letizia Ortiz.

Terelu ha contado en el programa D corazón, que conduce en la 1 Anne Igartiburu cómo se gestó su exclusiva, y el miedo que tuvo, pensando que su cadena, si se había equivocado, la podía despedir.

Entonces las cosas de la realeza transcurrían por otros derroteros, y cualquier información no fundada podía ser sinónimo de problemas. De ahí que la hija de María Teresa Campos tuviera tantos reparos en soltar la "bomba".

"Hicimos un juego porque al principio teníamos miedo. Un rato antes de comenzar el programa, Rosa Villacastín (colaboradora) sabía de la existencia de Letizia, pero en el círculo de ellos no le daban tanta importancia. Aun así, comenzaron a llegarnos noticias de que aquello podía ser más serio de lo que pensábamos", explicaba Terelu.

El todavía príncipe Felipe de Borbón y Letizia Ortiz Rocasolano posaron delante de la prensa para hacer oficial su compromiso, el día 6 de noviembre de 2003. Alain BENAINOUS / Getty Images

"Hicimos ese juego de nombres de mujeres que empiezan por 'L'...Y mi madre se dio cuenta de que yo sabía el nombre", recordó la presentadora. Terelu se arriesgó y dio el nombre de Letizia antes de que alguien se le adelantara."Era fin de semana, y pensé: 'Yo no entro en directo hasta el lunes… Antes de que lo diga otra persona, arriésgate'". Tal y como ha recordado, el miedo estuvo bien presente. "Yo decía 'Madre mía, el lunes no estoy yo en Telemadrid' porque era arriesgarse mucho a decir un nombre que implicaba a una compañera periodista", revelaba.

Terelu Campos también ha mencionado que su osadía recibió críticas, de la propia Letizia, quien se molestó mucho por sus palabras. "Ese día me puso a caldo en maquillaje de Televisión Española", confiesa Terelu en el pódcast de Menudo Cuadro. "Lo que ella no sabía es que todavía tenía amigas ahí y me lo contaron". La presentadora dejó claro el importante papel que jugó su madre en todo esto y cómo la animó a que lo dijera. "Si mi madre me ha dicho que lo diga, lo digo", y se lanzó.

Este miércoles 22 de mayo se cumplen 20 años de la fecha de la boda entre el rey Felipe VI y la reina Letizia en Madrid. Casa de S.M. el Rey / EFE

De esto han pasado más de veinte años. El compromiso tuvo lugar el 1 de noviembre de 2003. Seis meses después, el príncipe y Letizia se casaban, un aniversario que celebran ahora.