Carla Barber celebra un fiestón por su 34 cumpleaños: "Un nuevo comienzo, siempre con mi gente, mi suerte"

Carla Barber cumplió 34 años este fin de semana y los celebró por todo lo alto, de esta forma intentó dejar atrás unos meses que fueron muy duros para ella. Recientemente, volvió a separarse de Carlos Rubí y, además, su hijo pequeño volvió a pasar por quirófano. A pesar de los contratiempos, la cirujana no quiso dejar de festejar su cumpleaños.

La canaria celebró su cumpleaños en su palacete de Madrid, que actualmente sigue a la venta. Fue una fiesta en la que reunió a todos sus amigos y familiares. La cumpleañera hizo que un saxofonista amenizara la fiesta y ofreció un asombroso catering que incluía una barbacoa con los mejores productos.

Sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención fue la sorprendente tarta de cumpleaños: sopló las velas en una tarta hecha de jamón ibérico. También había un segundo pastel, esta vez de fresas y frambuesas, para que todos pudieran elegir el tipo de pastel que querían.

La cirujana no dejó escapar ningún detalle, puso especial atención a todo. Por eso, entrada la noche, unos bailarines con luces de colores amenizaron la velada haciendo que los invitados lo dieran todo en el jardín.

La canaria quería estar deslumbrante en todo momento, es por ello que lució dos looks. El primero era un vestido largo de color rojo con el que apostaba para la fiesta de día. El segundo, un vestido corto de pedrería blanca. "Un nuevo comienzo, siempre con mi gente, mi suerte", así definía la cirujana su entrada a los 34.

Los deseos de Barber

Carla Barber hizo una profunda reflexión en su discurso de agradecimiento, explicaba que a la fiesta solo invitó a aquellas personas que en el pasado la ayudaron y fueron partes importantes de su vida. De hecho, algunos invitados se sorprendieron al recibir la invitación.

A la hora de soplar las velas, la cirujana también tenía muy claro lo que quería para su nuevo comienzo: "Este año, por primera vez, no he pedido un deseo. He pedido lo que no quiero tener. Espero que la vida me lo regle y que yo siga teniendo la capacidad de seguir diciendo quién sí y quién no merece estar a mi lado".