Agoney revela que "alguien" de 'OT' hizo pública la enfermedad de su madre: "Perdí la voz"

Hace ya seis años que Agoney salió de la academia de Operación Triunfo, el programa que lo lanzó a la fama. Sin embargo, aún sigue sorprendiendo cuando cuenta pasajes de su estancia en el talent que eran, hasta ahora, desconocidos para el gran público.

Por ejemplo, cómo vivió la enfermedad de su madre, un cáncer en estado terminal, mientras concursaba, algo de lo que ha hablado en el pódcast Animales Humanos. "En la primera firma de discos, vinimos a Madrid y todos vieron a sus familias. Yo hablé con mi madre por teléfono. En la habitación de la academia no paraba de llorar, estaba muy mal. Nadie entendía nada y yo le conté a tres compañeros lo que me pasaba", ha recordado el canario.

Por eso, pidió a producción que le permitieran "hablar en privado" con su familia, pero no le dejaron. Una situación que le desestabilizó, y que tuvo que contar a tres compañeros.

Poco después, ah denunciado, supo que esa noticia habría trascendido. "Noté que alguien de ahí aprovechó esa noticia para utilizarlo en televisión, y hacerlo de forma pública. No me gustó, me sentí atacado e invadido. Fue en una clase", ha revelado.

"Me sentí tan mal que perdí la voz. Me sacaron de la academia de madrugada para llevarme al médico porque tenía un derrame en las cuerdas vocales", ha relatado.

Aquello le dejó "secuelas", ha admitido el canario. "Antes de entrar en la academia hacía 'registro de silbido', y lo perdí. Perdí la voz sin estar cantando. Una vez, cuando fui al baño era todo sangre. Me dio un ataque de ansiedad, y eso nunca lo conté", ha zanjado.