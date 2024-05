Así ligan los futbolistas, según Jedet y María Verdoy: "Muchas lo hemos vivido"

Jedet y María Verdoy han hablado de cómo se las ingenian los futbolistas para ligar con mujeres. Si hace unos días era la actriz y cantante la revelaba algunas tácticas usadas por los deportistas para contactar con mujeres que les gustan, este fin de semana ha sido la periodista y presentadora de Socialité la que ha dado más detalles al respecto.

Según desveló en el pódcast Match Jedet, algunos futbolistas, muchos de ellos con familia, según la artista, tienen trucos de para acercarse y ligar sin ser descubiertos.

"Te hablan, luego ven que lo has visto y borran el mensaje. Nunca te siguen", aseguró Jedet, indicando que lo hacen a través de las redes sociales. "Vuelven a hablarte si no lo has visto bien. Porque tienen mujeres e hijos. Lo que no saben es que tú vas haciendo capturas de pantalla de todo", añadía la intérprete.

"Lo que no saben algunos es que yo les he hablado a las novias, aunque luego he salido escaldada. Te estoy diciendo que tu novio ha hecho esto y acabas con él y me pones a mí de mala", sorprendía, entonces, la artista.

María Verdoy le tomó el testigo este domingo a la actriz y, en el programa de Telecinco, dio más detalles sobre este tema, asegurando además que se sentía identificada con Jedet. "Fíjate que es una táctica que a mí misma también me suena haber vivido…", aseguraba ante uno de sus compañeros de programa, que le preguntaba si su experiencia había sido con algún futbolista.

"Bueno, muchas compañeras hemos vivido estas historias. Te puedo decir sí", reconoció. "También lo que hacen es mandar mensajes instantáneos. Así si tú haces captura, a ellos les llega el aviso y te pillan", detalló.