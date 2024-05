Rafa López, el cura de 'Gran Hermano 4', se casa con su novio tras una grave enfermedad: "Me costó mucho asumirlo"

Desde hace ya algo más de dos décadas, Gran Hermano ha ido lanzando, año tras año, al estrellato a un gran número de personajes anónimos que iban pasando por la casa más famosa de España, que, por cierto, este año ha anunciado que abrirá de nuevo sus puertas.

Entre ellos está Rafa López, el seminarista que concursó en su cuarta edición, llegando a ser tercer finalista. Pero ¿qué fue de él tras salir del reality? Convertido ya en en persona conocida, Rafa intentó volver a la congregación, pero nadie le abrió la puerta.

"No fue buena su reacción, no entendieron mi paso por Gran Hermano", confiesa en una entrevista Socialité. Sobre su experiencia en el concurso, asume: "Fue difícil perder el anonimato, me costó mucho disociar el personaje de la persona".

Fue nada más salir del reality cuando empezó a descubrir y a vivir su verdadera identidad sexual: "Fue duro asumir una identidad sexual y replantearse muchas cosas. GH no fue un trampolín, fue un acantilado". Se refiere a los insultos que recibió en plena calle cuando iba acompañado, incluso, de su madre: "Me costó mucho asumirlo".

Sin embargo, Rafa decidió vivir libremente su sexualidad y, aunque ha tenido varias parejas, ahora lleva 13 años manteniendo una relación con Ramón, con quien se casará en octubre.

Lo hará tras haber superado una grave enfermedad hace seis meses, provocada por una bacteria, de la que aún le quedan secuelas. "Nos ha hecho más fuertes", relata el exconcursante.