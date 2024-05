Mayte Zaldívar da la última hora del estado de salud de Julián Muñoz: "Hay días difíciles, tiene un tratamiento fuerte"

Julián Muñoz se encuentra en un momento de la vida delicado al padecer un cáncer galopante, que él mismo ha revelado tras haber estado ingresado en el hospital y este viernes, su exmujer Mayte Zaldívar, ha actualizado su estado de salud.

Zaldívar ha adelantado en el plató de ¡De viernes! que su exmarido "no quiere morirse" porque según él "está en una de sus mejores etapas", aunque hay "días que son difíciles porque tiene un tratamiento fuerte".

"Se olvidó de la familia, pero nunca la perdió. Está aprovechando los últimos segundos" ha recalcado, al mismo tiempo que afirma que sus constantes vitales ya no van tan deprisa "como hasta hace dos meses".

Asimismo piensa que "estará arrepentido" y "se va a morir arrepentido" y que pide perdón constantemente y llora muchísimo: "Pide perdón porque no se ha perdonado, se tiene que perdonar primero".

"Le he dicho que no hay que vivir de rodillas. Tiene mucho cariño a su alrededor, tiene muchos amigos que le apoyan, también cadáveres en el camino. No creo que este momento sea momento de entrar en guerras, le digo que lo lleve dignamente", ha continuado durante su intervención en el programa de Telecinco.

Por otro lado, la que fuera mujer del exalcalde de Marbella durante 29 años, se ha referido a las supuestas memorias que Julián Muñoz habría escrito en los últimos años confirmando que son reales y que ella misma las ha leído.

"Lleva escribiendo desde hace muchos años, no es de ahora. No ha escrito desde el rencor de la cárcel, sino desde su propio perdón. Lo hace desde el corazón, contándote su vida y no su vida política. Salen muchas personas", ha comentado.