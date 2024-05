Esta es la orientación vital de cada signo del zodiaco

En esta ocasión vamos a profundizar en el inconsciente de cada uno de los doce signos, en su verdadero yo, para, de este modo, ir en busca de su verdadero destino o karma y descubrir que es lo que cada uno de ellos ha venido a hacer a este mundo.

También para ver que es lo que tienen escrito en sus genes y cuáles serían sus metas más importantes, no las que pueden aparentar ante los demás, sino las reales, unas metas que a veces ni siquiera ellos mismos conocen, aunque las persigan casi sin darse cuenta. Descubriremos su programa de vida.

ARIES

Este signo, gobernado por Marte e íntimamente relacionado con la influencia belicosa de este planeta, tiene por finalidad principal la lucha y la guerra, tomar iniciativas, abrir nuevos caminos y superar toda clase de obstáculos hasta llegar a la victoria final. Haga lo que haga en la vida y tenga el carácter que tenga esta es la auténtica alma de Aries y lo que le motiva en la vida. Sus mayores ídolos serían los generales victoriosos o los campeones deportivos. Consideran la existencia humana con una gran batalla que no tiene final.

TAURO

En lo más auténtico y profundo de su ser, estos nativos llevan inscritos en sus genes una clarísima predisposición al goce de los placeres y, en general, de todas las cosas buenas que la vida y la naturaleza pueden proporcionar al ser humano. En su inconsciente, y muchas veces de forma consciente, los nativos Tauro van en busca del paraíso terrenal, o a veces espiritual, como es el caso de los santos o místicos de este signo. Cuando luchan y se sacrifican durante años, lo hacen, en realidad, persiguiendo ese paraíso de felicidad.

GÉMINIS

Este signo se halla bajo el dominio de Mercurio, el astro que exalta todas las cualidades intelectuales, listeza, astucia, habilidad, rapidez mental y, sobre todo, una inteligencia dominante y por encima de la media. También es el signo de las relaciones y comunicaciones, uno de los más extravertidos y dotados de una mejor capacidad de adaptación. Aprender, saber, descubrir o conocer serían las metas conscientes, o inconscientes de su vida; ya sea de forma vivencial, o en muchos libros. Estos nativos son eternos adolescentes.

CÁNCER

Nos adentramos en el reino de los sentimientos, las emociones y la fantasía, cuya mayor felicidad suele ser estar dentro de su coraza, donde se sienten aislados de los peligros del mundo y están en su zona de confort. En la vida real esa coraza suele ser el hogar y dentro de ese hogar la familia o aquellos seres queridos con los que interacciona y vive su verdadera vida. Encontrar el verdadero amor de su vida, o criar felizmente a un hijo suele ser el mayor ideal de felicidad de este signo. Es uno de los signos más sensibles de los doce.

LEO

Del mismo modo que el Sol es el centro y verdadero rey de nuestro sistema solar, también los nativos de Leo se sienten reyes sin corona, y a menudo el destino les aúpa y eleva, tanto en poder como en dinero, como si quisiera devolverle a su verdadera posición: el poder, la fama, el brillo o la riqueza. Alcanzan el éxito con mayor facilidad o rapidez que el común de las personas, y siempre logran ser el centro de atención entre quienes les rodean, incluso aunque en realidad no hagan nada por intentarlo. Siempre aspiran a lo más alto.

VIRGO

Estos nativos tienen grabado a fuego en sus genes un profundo sentido del deber y gran vocación de servicio. Su felicidad está en el trabajo, en sentirse útil y necesario. Profundamente perfeccionistas, dirigen su profunda inteligencia hacia lo pequeño, los detalles, y encuentran el sentido de su vida y la paz del alma en el perfecto desempeño de sus obligaciones. A menudo son felices en el trabajo, mientras que en las vacaciones o los festivos se aburren, o realizarían otro tipo de trabajos de carácter doméstico o vocacional.

LIBRA

Venus gobierna este signo, el planeta del amor, la belleza y armonía, la concordia y la paz, y estas cualidades resaltan de forma especial en estos nativos, que aborrecen la guerra y todas las situaciones de tensión, pero se desenvuelven como pez en el agua en los ambientes de paz. Incluso los guerreros nacidos bajo este signo hacen la guerra para restablecer la verdadera paz en un futuro. Y la mayor expresión de ese espíritu estaría en el amor y la pareja, este es el mejor signo para vivir en pareja, el que mejor se adapta al otro.

ESCORPIO

Se encuentra bajo la regencia de Marte y Plutón, los planetas que desencadenarían la guerra y la destrucción, pero también las grandes transformaciones y reconstrucciones. Bajo este signo han nacido la mayoría de los mejores generales de la historia, o le tienen en su ascendente. Pero también los grandes investigadores de los grandes misterios: la muerte, el más allá y todo lo desconocido, incluyendo aquello que nos da más miedo, las ciencias ocultas o la alquimia, entre muchas otras cosas. Ocultan su realidad a los demás.

SAGITARIO

Bajo la influencia de Júpiter, el planeta más benéfico, este signo es el más optimista del zodiaco, la palabra que mejor le define es “esperanza”. La suerte, las ayudas y el éxito siempre están presentes a lo largo de su trayectoria vital, en parte gracias a su sentido positivo de la vida, siempre dado a ver la botella medio llena y nunca medio vacía. El mundo es su verdadero hogar, aman los viajes, conocer lugares y personas diferentes y aprender sus culturas y mentalidades. Con gran frecuencia suelen alcanzar el éxito en el extranjero.

CAPRICORNIO

La tradición representa a este signo en la figura de una cabra ascendiendo hasta la cima de una montaña, y aquí nos encontraríamos la verdadera personalidad y el mayor sueño de estos nativos elevarse hasta las cimas más altas en la política, economía e incluso el mundo espiritual. Entre los caudillos, presidentes, papas, y millonarios hay un gran predominio de los nativos Capricornio. Dada a su gran voluntad, para lograr estas metas se somete a los mayores sacrificios y maceraciones, por todos los años que hagan falta.

ACUARIO

No solo estaríamos ante nativos que van por caminos opuestos, o diferentes, a los de la mayoría de las personas, sino que anhelan por encima de todo la libertad e independencia, no pueden tolerar que nada ni nadie les condiciones o les limite, ellos van por su propio camino y no les importa absolutamente nada lo que piensen los demás. Son libres e independientes tanto en lo físico como intelectualmente. No pretenden imponer nada, pero no toleran que nadie les imponga a ellos. Sin embargo, cultiva un carácter muy cercano.

PISCIS

Este es el más espiritual de los signos, el más idealista. A menudo sus nativos se asemejan a sacerdotes sin sotana, dedicados a algún trabajo altruista y luchando por construir un mundo mejor o más justo, hacer el bien o ayudar de un modo u otro a sus semejantes. Es feliz cuando entrega su vida a luchar por una causa noble y justa. Sin embargo, este modo de vivir también puede causarles mucho sufrimiento y dolorosos sacrificios o renuncias que aceptarán como si se tratara de un mal necesario. Gran inspiración para lo artístico.