¿Cuánto dinero costaría cocinar en la vida real la galleta de jengibre gigante de 'Shrek 2'?

No voy a andarme con rodeos. Han pasado 20 años del estreno de Shrek 2. Si mi semana me la he fastidiado yo solito no voy a ser menos con vosotros, queridos lectores. El tiempo pasa y sólo puedes pensar “madre mía, si no me he enterado”. Aunque hayan transcurrido dos décadas, esta película se ha convertido en prácticamente atemporal. Sigue siendo una obra maestra de la animación y la comedia y sus gags y bromas son referenciadas continuamente entre los grupos de amigos.

La película continúa la historia del ogro Shrek y su esposa Fiona. En esta secuela, son invitados por los padres de Fiona, el Rey y la Reina, al reino de Muy Muy Lejano para conocer a sus nuevos y "encantadores" yernos. El problema yace en que los padres de Fiona no saben que su hija se ha convertido en un ogro, ni que su esposo es un ogro también.

Ahí Shrek y Fiona se encuentran con el Príncipe Encantador, quien tiene planes para casarse con Fiona y heredar el trono. Con la ayuda de sus dos amigos, el Gato con Botas y Asno, Shrek intenta ganarse el favor de los padres de Fiona y demostrar que es el hombre adecuado para su hija, mientras lucha contra el Príncipe Encantador y su madre, la Hada Madrina.

Llegando al desenlace de la película tenemos una de las escenas más icónicas de la saga, en la que a ritmo de I Need A Hero cantada por la Hada Madrina, Shrek va en los hombros de una galleta de jengibre gigante llamada Mongo. La épica de la imagen es tal que aún se me ponen los pelos como escarpias al recordarla. Es más, añado un dato interesante más. ¿Sabes cuánto dinero haría falta para poder crear a Mongo? ¿Cuántos billetes habría que soltar? Seguro que piensas que no van a ser pocos. Y, efectivamente, no lo son.

Mongo al ataque Dreamworks

¡Hagamos un muñeco de jengibre vivo gigante!

Según el post de reddit en el que me he basado para establecer los cálculos, la gran galleta de jengibre que va a asediar el castillo del Rey mide en torno a unos 22,14 metros, mientras que en esta página se estima que, por proporcionalidad, Mongo mide 22,86 metros. Como buen físico, me veo en la obligación de decir: “Mira, que se sitúe en torno a 22,5 metros y pa’lante”. Así que Mongo es una rica galleta gigante como un edificio de casi 8 plantas.

Ahora llega lo más importante, los ingredientes en la cocina y la proporcionalidad para hacer más o menos comida. Sabiendo la altura estimada de la galleta gigante, podemos obtener cuán grande es en proporción a Gegi, la galleta pequeña y carismática de Shrek, cuya altura afirman en el foro es de 18,9 cm. Sigue siendo una galleta muy grande incluso para ser pequeña. Dividiendo la altura de Mongo con la de Gegi hay un factor de proporcionalidad de 119 aproximadamente, por ende, tanto el alto, como el ancho como el largo de Mongo crece de forma proporcional. Como la masa de ingredientes a usar es la densidad de los mismos por el volumen que ocupan, al aumentar estos 3 factores de la misma manera, la cantidad de kilos necesaria en la receta ha de aumentarse un factor proporcional a 119 al cubo, es decir, hay que usar una cantidad 1.685.189 veces mayor de ingredientes. Preparad la cartera.

Una breve aclaración; seguramente habrá alguna persona que se tome el cálculo de los ingredientes en serio con este factor de proporcionalidad. El poder de la chanza es potente en mí, pero recordad que estoy intentando estimar qué haría falta para poder crear una galleta de jengibre que habla (esto último es opcional, aunque molaría), así que disfrutemos de esta barrabasada.

Usando los datos de los ingredientes del propio hilo de Reddit, os dejo lo necesario para hacer ocho galletas de jengibre ricas, ricas y con fundamento:

150 g de azúcar moreno

350 g de harina de repostería (y un poco más para espolvorear)

2 cucharaditas de jengibre en polvo (10 g)

1 cucharadita de bicarbonato sódico (5g)

100 g de mantequilla en trozos

30 g de agua

56 g de sirope

200 g de azúcar glas (para el glaseado)

1 clara de huevo

Bien, ahora hagamos lo mismo… Pero para Mongo. A multiplicar estos valores por 1.685.189 y dividirlos entre 8, que lo de antes era para 8 Gegis, nos sale que para conseguir un Mongo necesitamos:

31.598 kg de azúcar moreno

73.727 kg de harina de repostería

4.212.972 “cucharaditas” de jengibre en polvo (Sí, unos 2.106 kg)

210.649 “cucharaditas” de bicarbonato sódico (Unos 1.054 kg)

21.065 kg de mantequilla en trozos

6.320 kg de agua, vamos, 6.320 litros

11.796 kg de sirope

42.130 kg de azúcar glas (para el glaseado)

210.649 claras de huevo

La vida del divulgador científico promedio se basa en informar con rigor sobre temas interesantes y de impacto en la sociedad. De forma diametralmente opuesta a lo que se puede esperar de alguien como el autor de este artículo, mi objetivo principal para descubrir en qué medida te arruinarías intentando recrear esta galleta de jengibre me ha llevado al Mercadona de mi barrio. He ido pasillo por pasillo apuntando los precios por kilo de cada ingrediente. Queda constancia de que el día 15/5/2024, los precios de los alimentos en un Mercadona de Bilbao son los siguientes (así también sabremos si en unos 3 años ha subido mucho, que subirá):

Azúcar moreno 1.95€/kg

Harina repostería 1.05€/kg

Jengibre 49gr 1.65€

Bicarbonato de sodio 1.5€/kg

Mantequilla con sal 7.60€/kg

Agua Mineral Cortes garrafa 8L 0,89€/unidad

Sirope de agave 7.429€/kg

Azúcar Glas 5.20€/kg

24 huevos frescos 1.4 kg peso neto 3.80€



Haciendo unas cuentas, se obtiene el escalado para crear a nuestro Mongo. Tendríamos que gastar unos 712.400 €. En tu mano está poder comprarte una casa más que decente o crear una galleta innecesariamente grande. Si te gusta la tontería, por favor, no dudes en hacer lo segundo.

Adjunto la tabla de cálculos en la que si, por favor descubrís algún error, me lo transmitáis.

Escalado para Mongo. Rubén Sierra

Claro, falta un pequeño factor. HORNEARLO. Pero no, no voy a sumarle el gasto de la luz necesario para hornear una galleta tan grande, ya que no sé en qué lugar habría un horno tan enorme o, en su defecto, cuántos hornos harían falta para hacer a Mongo parte por parte y luego ensamblarlo. Hasta las fantasmadas tienen un límite. Y más teniendo en cuenta que este adorable personaje fue creado EN UNA SOLA NOCHE. Las compañías eléctricas de Shrek tuvieron que tener un pico de ganancia muy bueno.

Han pasado 20 años del estreno de Shrek 2, pero espero que esa sensación agridulce se haya rebajado con este aporte de dulce navideño. ¿No te han dado ganas de volver a ver la peli con unas galletitas y un vaso de leche? Porque a mí sí. El problema es que cabalgo en el caballo de la estupidez y he ido al Mercadona a apuntar los precios… Pero no a comprar los ingredientes. Así que me daré una vuelta para cogerlos y a la vuelta, sí o sí, cantaré I Need A Hero mientras veo cómo 712.400€ asedian un castillo.