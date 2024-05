¿Los caballos pueden aguantar el peso de los gorilas? El reino del planeta de los simios a examen

Nuestro mundo habitado por simios puede parecer una distopía, pero la franquicia de películas El Planeta de los Simios ha conseguido que nos parezca algo casi normal. Desde la primera trilogía iniciada en 1968 y finalizada en 1971 hasta la nueva película El reino del planeta de los simios hemos vislumbrado la caída del ser humano como especie dominante ante orangutanes, chimpancés y gorilas.

La era de la tecnología ha cesado (o entrado en pausa, que vista la inteligencia de los simios es cuestión de tiempo). En este mundo de simios aún no hay vehículos motorizados. Los medios de transporte están limitados a ir andando o corriendo donde quieras o, cómo no, usar el siempre fiable y bello caballo. Pero claro, los seres humanos rondamos unos pesos que sí sabemos que estos animales pueden soportar. ¿Los simios pesan demasiado para montar a caballo?

Esta pregunta la ha hecho el usuario Joaquín Corbacho en el Tiktok de Garuna Effect y, siendo sinceros, es una pregunta que no me había planteado nunca, y a todos los allegados a los que se la he planteado se han quedado con la misma cara de sorpresa. Si la pregunta te parece particular, la respuesta no se va a quedar atrás. ¡A analizar!

El reino del planeta de los simios. 20th century studios

La carga que puede soportar un caballo

El uso de estos animales para montar y mover cargas de un lugar a otro se remonta a muchos, muchos años atrás. Así que se me venga a la cabeza, puedo recordar que se usaban en las películas de vaqueros e, iluso de mí, puedo llegar a pensar "Anda, pues sí que se usan desde hace tiempo". Nada más lejos de la realidad, este estudio de la sociedad antropológica de Paris muestra que la cría en cautividad de caballos que condujo a su domesticación comenzó hacia 4500-3000 a.C. La verdad es que sí que es mucho antes que la época de los vaqueros.

Estos corceles llevan con el ser humano desde hace mucho, mucho tiempo, y sus atributos físicos se han aprovechado para el transporte personal y de enseres. Una búsqueda rápida por internet afirma que la carga que pueden soportar es del 20% de su propio cuerpo. ¿Es un número al azar? ¿o tiene algún fundamento?

En esta página de la Universidad de Minnesota se cuenta que en 2008, unos investigadores de la Universidad de Ohio evaluaron el impacto del peso del jinete y del equipo controlando el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura rectal y el estado del músculo del lomo de los caballos cuando llevaban cargas del 15, 20, 25 y 35 por ciento de su peso corporal. Llegaron a la conclusión de que un caballo adulto medio de monta ligera podía soportar cómodamente alrededor del 20% de su peso corporal ideal. Este resultado coincide con el valor recomendado por la Certified Horsemanship Association y los U.S. Cavalry Manuals of Horse Management publicados en 1920.

También descubrieron que la anchura del lomo y la circunferencia del hueso del cañón están relacionadas con la capacidad de carga de peso. Los caballos con lomos más anchos y mayor circunferencia del hueso del cañón, el hueso que va desde la rodilla (o corvejón) hasta el menudillo, sufrían menos dolores musculares a medida que aumentaba su carga de peso. Este hallazgo indica que la regla del 20% es un buen punto de partida

Partes del cuerpo de un caballo, remarcando el “hueso del cañón” abajo a la izquierda, en la pata delantera izquierda Laboratorio de Genética Equina de Brooks

Otro estudio analizó caballos árabes que cargaban entre el 20 y el 30% de su peso corporal. Entre estos caballos, la cojera era más común en los caballos con huesos del cañón más pequeños(es decir, menor circunferencia del hueso del cañón).

En comparación con el caballo árabe medio, los caballos islandeses son más compactos y suelen tener huesos del cañón más gruesos. Además, los caballos islandeses suelen llevar a jinetes adultos a pesar de su baja estatura. Para evaluar los efectos de este tipo de trabajo, los investigadores estudiaron caballos islandeses que cargaban entre el 20 y el 35% de su peso corporal. Descubrieron que los caballos no tenían dolor muscular después de uno o dos días de trabajo y la mayoría eran capaces de trabajar aeróbicamente (con oxígeno) hasta que alcanzaban una carga de peso del 23%.

A la hora de describir un caballo que puede soportar peso fácilmente por encima de la regla del 20%, hay que pensar en un caballo bien equilibrado que tenga un dorso corto y bien musculado y unos huesos de cañón gruesos. Este caballo también debe tener un centro de gravedad más bajo en comparación con un caballo de patas largas y lomo largo y débil.

En general, los jinetes deben ser conscientes de las debilidades estructurales de sus monturas y asegurarse de que sus planes de preparación física tienen en cuenta estas debilidades. ¿Sería algo que los simios valorarían a la hora de cabalgar estos animales? Esperemos que sí, porque igual algunos de ellos pesaban demasiado… Y aún así los montaban perfectamente.

Los simios pueden cabalgar caballos, pero los gorilas...

Según la propia wiki de El planeta de los simios, los chimpancés de las películas miden de pie entre 1,5 y 1,8 metros. Los machos adultos pesan entre 39 y 59 kg, mientras que las hembras pesan entre 27 y 49 kg. Su complexión es más robusta que la del bonobo, pero menos que la del gorila. Lógicamente, estos animales pesan menos que un ser humano promedio, pero hay que recordar que en la saga hay también gorilas. ¿Estos tendrían algún problema para montar a caballo?

Los gorilas machos salvajes pesan entre 136 y 195 kg, mientras que las hembras adultas suelen pesar entre 68 y 113 kg, que es la mitad que un macho adulto. Un caballo puede pesar entre 400 y 540 kgs, así que el 20% de su peso rondaría entre los 80 a 108 kgs. Los chimpancés pueden ser unos jinetes eficientes y su peso ligero es un aliciente para recorrer grandes distancias a lomos de los corceles, mientras que los gorilas (los macho, especialmente) podrían subirse a un caballo y decir "eh, estoy encima de un caballo", pero ya.

Si no quieres que el animal (el caballo, que aquí todos son animales) sufra, no hay que exceder la carga que puede llevar. Esto es como llevar una mochila cargada de libros. Hay cierta cantidad que puedes transportar sin problema, pero cuando te meten tantos que si te tumbas boca abajo pareces una tortuga ninja durmiendo, al querer andar te vas a notar que el fuelle se te va muy rápido y la espalda te empieza a doler. ¿Puedes levantarlos? Claro ¿Pero puedes andar con ellos? Malamente.

Definitivamente, en este nuevo mundo tendríamos a la especie dominante maltratando a otros animales. La tónica se repetiría, para sorpresa de nadie. Imágenes como la inferior donde el gorila cabalga a la derecha serían más reales con el caballo sufriendo de lo lindo por cargar más de lo que puede. Pero qué podría decir yo, si para ellos sería un ser inferior, aunque con el carisma que tengo, a algunos les parecería mono.