Jeimy Báez, la expareja de Carlo Costanzia, es la próxima entrevista del programa De Viernes, tan solo una semana después de que se volviera a pronunciar en el espacio de Telecinco el hijo de Mar Flores.

La joven que compartió su vida con Costanzia parece que comentará a fondo la relación entre su exnovio y Alejandra Rubio. De hecho, expresa no creer que "estén enamorados", y cree que la hija de Terelu Campos le defiende porque "Carlo todo lo hace bonito".

Alejandra Rubio, presente en Así es la vida cuando se ha abordado la promo de la entrevista, ha contestado a Jeimy. Al comienzo de su intervención se ha querido desvincular, de nuevo, de la joven: "No voy a decir nada, no voy a entrar en una guerra con esta persona que no me interesa para nada, estoy aquí haciendo mi trabajo, mi vida, mis cosas y se acabó".

Sin embargo, ha querido desmentir finalmente las palabras de la exnovia de Carlo: "Si estamos juntos será por algo. A ver si va a venir una persona a dejarme de que yo no me entero de cómo va la vida o tal, ya te digo yo que no".

"Soy una tía con mucha personalidad, tengo las cosas muy claras y tonta no soy", ha destacado Alejandra sobre sí misma. Además, ha querido dejar claro que si se equivoca, tendrá que vivirlo: "Si alguna vez me la llevo, me la llevaré".

"Yo no comparto lo de sentarse en un plató a hacer daño a la gente, no va en mi personalidad ni soy así, no voy a entrar en guerra con ninguna mujer, no va conmigo", ha lanzado como indirecta a Jeimy.