Una madre interviene en el directo de su hijo tras leer una crítica hacia él por ser gay: "Más asco me daría tener un hijo homófobo"

A pesar de estar ya en 2024, está claro que aún hay muchas personas que emanan intransigencia, homofobia y demás valores discriminatorios. E Internet no es una excepción a esta desagradable situación, pues el pseudoanonimato que ofrecen las redes parece envalentonar a algunos usuarios, como así se ha podido ver en el directo de Luis Toxicity.

Así lo demostró el streamer, con más de 17.000 seguidores en Twitch, mientras estaba tranquilamente jugando a World of Warcraft. El creador de contenido se encontraba en una mazmorra cuando vio que le escribieron un comentario homófobo y esperó a terminar la partida para responder.

"¿Qué piensan tus padres sobre ti? Das asco por ser gay", leyó en voz alta. "Vale, pues vamos a preguntarle a mi madre", respondió y sacó su teléfono para llamarla.

Y parece que su madre tenía clara su opinión: "Más asco da todo el que piensa así, que son unos gilipollas y unos mierdas. Más asco me daría tener un hijo xenófobo, homófobo y gilipollas".

"Tener un hijo homosexual es la mejor cosa que me ha pasado a mí en la vida. Que le den por culo a todos los que insultan", concluyó, no sin antes soltar algunos improperios más y despedirse. "Eso es lo que piensa mi madre, espero que te haya resuelto la duda", añadió el streamer.

Luis Toxicity publicó el momento en su Twitter, donde ya acumula más de 158.000 reproducciones y cientos de comentarios que aplaudían a su madre. Pero también hubo otro que le acusó de dejar a su madre "nerviosa y al borde del llanto para ganar interacciones y likes".

Ante este comentario, el creador de contenido volvió a dejar que fuera su madre la que respondiera. "A mí ni me pone nerviosa ni estaba al borde llanto. Estaba en la calle comprando y por eso se me oía de esa manera, so gilipollas", sentenció, mirando directamente a la cámara.

"Nunca jamás me arrepentiré de haber tenido a mi hijo ni de que sea lo que es", añadió y, después, volvió a mencionar los comentarios homófobos. "Tú sí te tienes que arrepentir de haber nacido y de hacer daño a la gente sin sentido, todo porque tus ideas son retrógradas. ¡Inútil!".