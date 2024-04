Un 'streamer' busca pelea en directo y recula cuando un grupo de tailandeses se enfrentan a él: "No era mi intención..."

Hace unos días, un streamer terminó envuelto en una trifulca después de faltar al respeto a un grupo de tailandeses durante una transmisión en directo. El joven, conocido en la plataforma de Kick como Jino, caminaba por una bulliciosa calle de Tailandia cuando tuvo lugar el viral altercado.

Según el vídeo publicado por Iamthemaincharacter en Reddit, el estadounidense se pavonea en plena calle mientras comunica a sus seguidores su deseo de protagonizar un altercado físico. "No me importa si tengo que pelear tres contra uno, solo quiero golpear a un hijo de puta ahora mismo. Quiero matar a un idiota ahora mismo. Solo quiero destripar a un bastardo, hermano", expresa el joven en el vídeo.

En este punto, el joven derriba con una patada un objeto situado fuera de plano. "Jódete", espeta el influencer antes de retomar su rumbo. Sin embargo, lo que Jino no se imaginaba en ese momento es que tan solo unos segundos después un grupo de lugareños furiosos se encararía con él, dispuestos a pedirle explicaciones.

De esta forma, con la cámara enfocada en su rostro, el joven aparece rodeado de un grupo de tailandenses que caminan hacia él rápidamente, mientras uno de ellos recoge el objeto del suelo. De pronto, se oye cómo alguien le grita y él se da la vuelta, asustado, cuando el grupo lo confronta por su comportamiento.

En adelante, la actitud de "tipo duro" de Jino desaparece y comienza a recular. "No era mi intención...", asegura el streamer, ofreciéndose a pagar los desperfectos. "Pago dinero, pago dinero", comenta repetidas veces. Sin embargo, ninguno de los lugareños parece conforme. "No necesitamos tu dinero. Tú no haces esto", dice uno de ellos.

Entonces Jino vuelve a pedir disculpas, intentando mostrarse lo más arrepentido posible de sus actos. "Lo siento, lo siento", expresa el joven antes de poner fin al directo.