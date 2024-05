Rafael Amargo pedirá responsabilidades a la policía por la "barbarie" que ha sufrido estos 4 años

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió este martes al bailaor Rafael Amargo de un delito contra la salud pública del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid en relación a la venta de droga en su antiguo piso de Malasaña de la capital al declararse nulas las intervenciones telefónicas.

En sus primeros pasos tras conocerse la noticia, el bailaor anunció que presentará una reclamación por su detención: "¿Y ahora quién me devuelve estos cuatro años?", dijo.

El bailaor Rafael Amargo ha avanzado este miércoles que pedirá responsabilidades a las autoridades policiales por los cuatro años "de barbarie" que ha vivido desde que fue detenido en 2020, reclamando los daños que han sufrido él y su familia, tras la sentencia que le absuelve por tráfico de drogas.

Rafael Amargo ha ofrecido una rueda de prensa junto a su abogado, Marcos García Montes, un día después de conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le ha absuelto del delito tráfico de estupefacientes del que era acusado junto al productor Eduardo de Santos y al socio Manuel Ángel Batista.

Los tres han sido absueltos en una sentencia que es recurrible, al considerar los magistrados que no se cumplieron las exigencias legales para acordar las escuchas telefónicas, por lo que anulan tanto esa prueba como el registro en el piso del artista.

Amargo, que se ha emocionado en varias ocasiones en una comparecencia ante decenas de periodistas, ha dejado claro que pedirá responsabilidades a la Policía por cómo llevó a cabo la investigación, ya que lleva cuatro años de "barbarie" en los que no ha podido trabajar.

Su letrado ha precisado que en la causa ha habido "una mano negra detrás, con carné de policía", refiriéndose al inspector jefe del caso que, según ha recordado, es un mando "vinculado en la causa del comisario Villarejo con la doctora Pinto", y ha añadido que "se ha faltado a la verdad en el atestado policial, y se va a hacer la reclamación correspondiente".

Además, ha cebado su entrevista, que ya está cerrada y anunciada por la cadena, en ¡De viernes!, de Telecinco, el próximo viernes a las 22 horas.

"No me han querido ni gratis, pero ahora me toca a mí hablar", ha señalado, dejando la opción abierta de que vuelva una segunda vez a televisión si no se aclara todo este viernes.