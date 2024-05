Junqueras se postula para seguir liderando ERC a pesar de los resultados electorales y el PSC no descarta gobernar en solitario

"Me veo con ánimos y fuerza para seguir trabajando por nuestro país”, ha dicho este martes Oriol Junqueras, que se ha ofrecido para seguir liderando ERC a pesar de los malos resultados en las elecciones del 12M y la marcha de Pere Aragonès. El PSC de Salvador Illa, por su parte, ha empezado su ronda de contactos para intentar conseguir un acuerdo y gobernar, aunque no ha descartado hacerlo en solitario. En cuanto a los Comuns, han insistido en que no cambiarán de opinión respecto al Hard Rock, al mismo tiempo que han sostenido que "el único gobierno estable" que puede tener Cataluña es de izquierdas.

En una carta a la militancia, Junqueras -que está inhabilitado y no puede ejercer ningún cargo público-, ha confirmado sus deseos de seguir presidiendo la formación tal y como ha hecho hasta ahora, siendo una de las piezas clave del grupo. Aunque ha reconocido que los resultados tras las elecciones no son los que esperaban, se ve "con fuerzas para seguir trabajando por nuestro país" desde el sitio que determine la militancia de ERC.

El presidente republicano ha reafirmado la intención del grupo de situarse en la oposición y "erigirse como alternativa, firme y exigente" ante el próximo Govern. Asimismo, ha añadido que se posicionarán en contra de los que "quieren gobernar Cataluña desde Madrid" y "a merced de la voluntad de un presidente de España", un mensaje en referencia a los socialistas, que este martes han iniciado una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, excepto Vox y Aliança Catalana, para formar gobierno.

Investidura complicada

"La investidura de Illa no será fácil, pero la vemos posible", ha dicho en una entrevista de RTVE la número 2 y miembro del equipo negociador del PSC, Alícia Romero, que tampoco ha descartado que el líder socialista y ganador de las elecciones gobierne en solitario. Por ahora, sin embargo, ha afirmado que centran sus esfuerzos en constituir la Mesa del Parlament, que ha calificado "de órgano importante", ya que, entre sus funciones, estará la de decidir qué candidato se somete a la investidura.

La número 2 también ha dejado claro que el partido no cederá la presidencia de la Cámara catalana a cambio de investir a Illa como presidente de la Generalitat. "Esta opción no está sobre la mesa en estos momentos", ha dicho. No obstante, ha explicado que hablarán con todos los grupos y que eso no quiere decir entregar la presidencia.

Ante la situación de ERC, que este lunes vio como Aragonès abandonaba la primera línea de la política, Romero ha reconocido que hay "cierto riesgo" de que algunos sectores del partido quieran cambiar el rumbo que en los últimos años ha tomado la formación. Por ello, ha pedido que mantengan el "pragmatismo" así como la vía de la negociación. "El país necesita partidos que estén por las cosas", ha remarcado.

Además, ha subrayado que los republicanos "serán clave" esta legislatura y en las negociaciones, ya que también está Carles Puigdemont, que anunció el lunes que se presentará a la investidura. En cuanto a Aragonès, la socialista ha elogiado su mandato asegurando que "ha dignificado la figura de la presidencia de la Generalitat".

"Acuerdo de izquierdas"

Al ser preguntada sobre un posible gobierno de coalición con los Comuns, Romero ha dicho que es "precipitado" pronunciarse al respecto y ha recordado que la formación de Jéssica Albiach no ha obtenido ni un solo diputado en la demarcación de Tarragona, donde está previsto que se construya el casino del Hard Rock al que tanto se han opuesto. En cambio, ha señalado que los socialistas han obtenido un resultado histórico en esta circunscripción por lo que ha añadido que "todo el mundo tiene que ser consciente de la fuerza que tiene".

Por su parte, los Comuns han afirmado que no cambiarán de opinión respecto al proyecto del Hard Rock que se quiere construir en Tarragona y que ahora le toca a Illa "abrir un periodo de conversaciones". El portavoz del grupo, Joan Mena, ha insistido en rueda de prensa en que solo trabajarán "un acuerdo de izquierdas" y que el PSC y ERC "deben saber que la estabilidad de Cataluña" depende de ello. De lo contrario, ha señalado que la alternativa es una repetición electoral o un Govern PSC-Junts, un acuerdo que ha denominado como "la coalición del asfalto".

Mena ha apuntado que "hay diferentes fórmulas" para llegar a este acuerdo de izquierdas y ha pedido a Illa que sea claro y descarte un posible pacto con Puigdemont, al que han acusado de querer que haya una repetición electoral.

Sobre la posibilidad de que ocurra lo mismo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando el PP y Comuns votaron a favor de Jaume Collboni (PSC) para evitar que Xavier Trias (Junts) fuese alcalde, Mena ha insistido en que su apuesta es un gobierno de izquierdas en el que "no entra ni por activa ni por pasiva el PP ni ninguna formación de derechas".