Moreno descarta el pacto con Vox en Sevilla y acusa al PSOE de "bloquear" la situación presupuestaria del Ayuntamiento

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a pronunciarse este martes sobre la posible entrada de Vox en el Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla y ha afirmado que a él no le "consta" que haya ni acuerdo ni tampoco conversaciones orientadas a alcanzar un pacto político.

Así lo ha manifestado desde Madrid, con motivo de su asistencia al Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha detallado que durante el lunes mantuvo una conversación con el alcalde hispalense, José Luis Sanz -que aún no se ha pronunciado públicamente-, y que este le garantizó que no hay "ningún acuerdo político" con la formación de Santiago Abascal y que su intención es seguir gobernando la ciudad en minoría, con los 14 ediles que obtuvo en las elecciones municipales de 2023, a dos de la mayoría absoluta.

"Una cosa es una conversación puntual sobre un Presupuesto y otra cosa un acuerdo político", ha recalcado Moreno, quien ha instado a Vox a que "enseñe" el supuesto acuerdo del que habla. "A mí no me consta que haya ningún tipo de acuerdo político. Por supuesto, por escrito no hay ninguno, si no, que lo enseñe, y verbal tampoco lo hay", ha reiterado el líder del Ejecutivo andaluz.

Precisamente sobre el tema presupuestario, Moreno ha criticado que se "echa en falta" en el Consistorio de Sevilla un PSOE que ayude a "desbloquear" la situación, "tanto que habla de que estamos en manos de Vox". Y es que, cabe recordar, Sanz no ha podido sacar adelante este año sus primeras Cuentas al contar estas con el rechazo de la oposición, lo que le he obligado a prorrogar las de 2023, que los socialistas aprobaron con el apoyo de Ciudadanos, y a tener que ir aprobando modificaciones presupuestarias Pleno a Pleno para poner en marcha sus medidas.

Mientras, Vox sigue insistiendo en que sí existen "conversaciones" con el PP municipal, aunque no un acuerdo cerrado, y que estas están "bien encaminadas", según las palabras este martes de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán. De hecho, insisten los de Abascal, la negociación se lleva a cabo desde la celebración de los comicios del año pasado, aunque los populares lo han negado en repetidas ocasiones.