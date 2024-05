El Ayuntamiento ve "una falta de respeto" la ausencia de Maestre a la entrega de medallas

Lo dejó en el aire pero, ahora, finalmente lo confirma: Rita Maestre y Más Madrid no acudirán al acto institucional de entrega de medallas de la ciudad el día de su patrón, San Isidro. El motivo es la concesión de la Medalla de Honor a la Comunidad Judía de Madrid, "un intento de blanqueo por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de un gobierno criminal y genocida escondiéndose detrás de la comunidad judía, que merece el mayor respeto", argumenta Maestre.

El Ayuntamiento ha reaccionado a esta decisión, que considera una "falta de respeto". Para el alcalde de la ciudad, "Rita Maestre tiene un problema de presencia en la vida pública" y "necesita cualquier ventana de oportunidad para decir aquí estoy yo". Critica que la líder de la oposición madrileña haya decidido "tomarse el día libre" en la jornada más importante para la capital: "Es una falta de respeto a los madrileños y a la institución que en el día más importante de la ciudad de Madrid se decida tomar un día de vacaciones y, además, hacerlo desde la mentira", insiste Almeida.

La portavoz de Más Madrid y su grupo consideran que el acto de entrega de medallas ha sido reconvertido en "la fiesta de Netanyahu", por lo que han decidido no asistir a su celebración en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. "Es un gesto simbólico, pequeño e insuficiente pero imprescindible", ha declarado Maestre en rueda de prensa. En cambio, sí acudirán al resto de actos de la jornada: de hecho, Más Madrid estará en la Pradera de San Isidro a la misma hora que se entregan las medallas. Considera que Martínez-Almeida ha "tratado de convertir las fiestas de todos" en otra cosa para "jalear a un gobierno que tiene a sus espaldas a decenas de muertos". "No seremos cómplices ni nos quedaremos silenciosos ante esta injusticia. Es una medalla indigna que no representa al pueblo de Madrid, sólo al PP de Madrid", ha manifestado la portavoz del principal grupo de la oposición.

El alcalde ha cargado contra lo que califica como "mentira" de Más Madrid, ya que "la comunidad judía de Madrid no es Netanyahu", sino que lleva en la ciudad "desde hace más de un siglo haciendo una labor educativa y cultural muy importante". Además, asegura que Maestre "se arroga" esa ausencia "en nombre de la mayoría de madrileños" cuando "el 80% del Pleno del Ayuntamiento votó a favor de esta medalla", que son representantes de los ciudadanos.

La Medalla de Honor a la Comunidad Judía de Madrid llega después de que los Cronistas de la Villa emitieran un informe en el que se oponían a dar esta distinción a Israel por no cumplir ninguno de los requisitos recogidos por el reglamento para su concesión. Almeida siguió el criterio de los cronistas y descartó otorgarle la Medalla de Honor a Israel aunque la propuso para el "pueblo judío".

En la misma línea se ha posicionado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, que ha calificado de "irresponsabilidad" la ausencia de Maestre en el acto institucional. Una "obligación" como concejal del Ayuntamiento de Madrid que, en su opinión, Maestre debería cumplir. Además, asegura que es una falta de respeto "no solo al equipo de gobierno", sino "a todas esas personas que van a ser premiadas" en una entrega de medallas "absolutamente plural", donde se reconoce a personas del ámbito cultural, deportivo, social... Sanz pide a la líder de Más Madrid que "vuelva a la política institucional" y deje de volver a "ser la antisistema que fue en sus orígenes".

PSOE y Vox sí asistirán a los actos institucionales

El resto de partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid sí asistirán a la entrega de medallas de la ciudad. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, entiende que "son las fiestas del patrón" y están "para disfrutarlas, no para confrontar". Además de para dejar la confrontación, acudirá al acto institucional porque "así se ha decidido en el Pleno del Ayuntamiento" y acata las decisiones que ahí se toman. "Cada grupo decide dónde quiere estar. El Grupo Municipal Socialista respeta los acuerdos del Pleno. Nosotros, como representación de los madrileños y madrileñas, creo que tenemos que estar donde se espera que estemos y en los actos institucionales es importante que estemos", ha manifestado.

Eso sí, aunque los socialistas creen que "hay muchísimas instituciones y personas que son merecedoras de la medalla de su ciudad porque han tenido una implicación personal, profesional o social", critican la que se va a conceder a la Fundación Toro de Lidia. Maroto insiste en que, como dijeron los Cronistas de la Villa, "no hay una vinculación directa" entre la fundación y la ciudad de Madrid.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, acudirá "con alegría" porque "las medallas más importantes que concede la capital de España han sido precisamente a propuesta de Vox". Entre ellas menciona "la medalla en su 200 aniversario al Cuerpo Nacional de la Policía, que tantas vidas salva y que con tanto sacrificio y con tanta vocación defiende día a día a todos los madrileños, a todos los españoles"; la del Rayo Vallecano en su primer centenario o la que conmemora "el 150 aniversario del nacimiento de ese gran arquitecto configurador del urbanismo arquitectónico de Madrid, Antonio Palacios".

Sobre la ausencia de Más Madrid a la entrega de medallas, Ortega Smith ha vuelto a calificar a los de Rita Maestre como "Hamás Madrid" y le parece bien que no estén presentes mañana porque "no aportan gran cosa". "Estoy seguro de que si la medalla se otorgase a los terroristas de Hamás estarían los primeros. Nosotros vamos a estar siempre con las democracias, con el Estado de Derecho y con las víctimas del terrorismo de Hamás", ha declarado el líder municipal de Vox, que recuerda que la comunidad judía pertenece al Estado de Israel.