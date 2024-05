Hablar otro idioma es la llave para abrir más puertas en el mercado laboral

Hablar inglés es un requisito indispensable en muchas ofertas de trabajo. Pero, a veces, no sirve únicamente con aprender este idioma, también hay que demostrarlo con un título que acredite esta habilidad. Entre la gran variedad disponible en el mercado, los certificados de inglés con más prestigio internacional son: el IELTS (International English Language Testing System), que solo puede obtenerse de forma presencial y tiene una validez de dos años; el TOEFL (Test of English as a Foreign Language), que acredita el nivel del candidato en la variedad estadounidense durante el mismo tiempo y se realiza de forma online; y los exámenes de Cambridge, basados exclusivamente en el Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y reconocidos por más de 25.000 universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo.