Amor Romeira, tras su enfrentamiento con Sonia Ferrer por la transfobia: "He utilizado cirugías para ser feliz y ella para estar guapa"

Amor Romeira y Sonia Ferrer han tenido recientemente un enfrentamiento en el programa En boca de todos debido a unos comentarios tránsfobos que la presentadora hizo en su debate sobre el colectivo trans.

Aunque para la exconcursante de Gran Hermano 9 Ferrer era un "referente", sus últimas declaraciones le han hecho cambiar de opinión, y así lo ha asegurado para una entrevista a Socialité.

"Es alarmante que en el 2024 yo esté viviendo mucha más transfobia que nunca en mi vida", ha comenzado la televisiva en sus declaraciones. "Evidentemente, después de ser adulta y analizando cómo se expresa y cómo habla del colectivo trans, no quiero ser como ella", ha asegurado de manera tajante.

La canaria ha continuado su alegato comparando una de las grandes diferencias que, para ella, la separan de Sonia Ferrer: "Yo he utilizado las cirugías para ser feliz y ella para estar más guapa. Me parece alarmante que mis cirugías entren en valor psiquiátrico y psicológico y las suyas no".

Asimismo, Amor Romeira ha respondido a la gente que le acusa de ser tránsfoba. "Me hace muchísima gracia cuando gente intenta justificar su transfobia conmigo siendo tránsfoba. ¿Todo bien en casa? Yo he sido tránsfoba porque la transfobia es desinformación", ha explicado.

Por último, la que fuera participante de uno de los reality shows por excelencia de Telecinco, ha querido hacer un recordatorio acerca de los derechos trans: "Se tienen que respetar, seas de la ideología que seas".