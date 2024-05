Vicco: "Tuve miedo de ser solo la chica de 'Nochentera', pero ahora tengo un disco"

En un tiempo de canciones efímeras, Vicco saltó a la popularidad con un tema que "tocó un poco el alma de toda España", convirtiéndose en el gran fenómeno español de 2023, lo que por otro aumentaba en su autora e intérprete el temor a quedarse solo "como la chica de Nochentera".

"Sí, tuve ese miedo, creo que lo tenemos todos los artistas que lo petamos con una canción, pero ese miedo se ha ido yendo cuando pienso que ahora tengo un disco con muchas canciones más para quien quiera conocerme", señala la artista unos días después de que haya visto la luz el citado álbum, Noctalgia (Sony Music).

Se trata de un disco "muy esperado" que comenzó a preparar antes del fenómeno de 'Nochentera', en septiembre de 2021. Para cuando aquella canción explotó a su paso por Benidorm Fest, ya tenía más de la mitad de los temas, pero el éxito del primer sencillo voló por los aires toda su agenda, "sin tiempo siquiera para ir al estudio a terminar" el resto de este trabajo.

"Es un álbum muy personal que habla de la ruptura de la relación sentimental que más me ha marcado en vida y, a la vez, es un álbum donde renazco como artista, donde encuentro mi sonido y lo que quiero hacer", señala orgullosa ante once canciones en las que aborda el desamor, pero también la búsqueda de identidad.

Deja atrás así la primera etapa artística en la que, muy joven, se presentó por su nombre real, Victoria Riba (Tiana, Barcelona, 1995), con versiones de artistas como Whitney Houston o Mariah Carey. "Soy muy inquieta y me gusta probar muchas cosas, pero, sí, aquí me siento muy fiel a como me imaginaba a Vicco", afirma.

Tras estudiar producción musical en 2016, todos los cortes llevan su firma no solo como coautora, sino también como coproductora, algo que no es muy habitual aún en el mercado musical, falto de nombres femeninos en este ámbito.

"Se debe a que a nosotras mismas nos cuesta reconocernos en ello por un tema social y porque, hasta ahora, siempre hay hombres detrás de las canciones; cuesta darte ese valor, pero es importante que ese trabajo se vea y se reconozca", reivindica Vicco, que ha contado con varios compañeros de viaje, incluida su hermana Andrea Riba.

Sus padres le ponían mucha música de diferentes décadas y le ha gustado empaparse de todas ellas, pero se declara una enamorada de los 80 por la capacidad de aquellos artistas para hacer "canciones tristes y a la vez bailables". "Y es lo que quería conseguir con este disco, bailar las penas", indica.

"Siempre digo que escribo para que mis ex me escuchen. Entonces estaba abierta en canal, muy emocional, pero el disco sale cuando aquello ya está completamente sanado; de hecho ahora me llevo superbien con esa persona", confiesa.

"Eurovisión es algo que prefiero no haber vivido"

El título del álbum remite, por un lado, a un sentimiento del que se declara practicante habitual. "La nostalgia para mí es todo. Me encanta pasar un rato en el pasado por las noches, viajar por mi vida, momentos y personas con las que he tenido relación, ver dónde he estado para ver dónde estoy hoy", comenta, antes de reconocer que "es muy peligroso vivir en la nostalgia"

"Yo en la nostalgia solo estoy un ratito y vuelvo", añade entre risas esta artista que ha incluido guiños a muchos de sus artistas favoritos en el álbum, véase Britney Spears (Como Britney), El Sueño de Morfeo (Nunca volverás) o Coldplay (Sorteo).

El nombre del disco también hace referencia al citado 'Nochentera', que cierra el repertorio tras un año entero de vida entre el público. "Me he hartado de cantarla, pero no cansa, nunca aburre. Me cambió la vida y la cantaré hasta que me muera. Siempre la tendré como el tema que me ha salvado un poco la vida", asegura.

Cerca estuvo de representar con ella a España en Eurovisión 2023, algo que valora ahora de otra manera. "Es una responsabilidad enorme representar a un país tan rico en géneros y músicas y elegir una canción nos represente a todos, aunque Nochentera ha tocado un poco el alma de toda España. Si me hubiera tocado, lo habría llevado con fuerza y seguridad, pero sí, Eurovisión igual es algo que prefiero no haber vivido", admite.

"Eurovisión es un concurso político. Que deba serlo o no, ya no lo sé. Ojalá fuera un concurso, literalmente, de música, al final es lo que dice el nombre. Siempre he dicho que la música nunca la veo como una competición, mola que cada país sea libre de llevar la canción que quiera, la música que más le represente, y que se celebre, más que se compita", ha añadido la artista.

Con muy poco tiempo para descansar desde aquel salto a la fama, Vicco emprende ahora la gira de presentación de su primer álbum, en el que tocará también canciones que aún no han visto la luz y otras de su etapa como Victoria Riba.

El próximo 25 de mayo estará en Madrid en el Club Ochoymedio y pasará después por varios festivales y ciclos como Cabo de Plata en Barbara (Cádiz) el 29 de junio, Weekend Beach en Torre del Mar (Málaga) el 4 de julio, Boombastic de Llanera (Asturias) el 18 de julio, por citar algunos.