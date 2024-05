Puigdemont anuncia que se presenta a la investidura: "Podemos agrupar una mayoría coherente para gobernar"

"Podemos agrupar una mayoría coherente para gobernar". Carles Puigdemont no se rinde y ha anunciado este mismo lunes que tiene previsto presentarse a la investidura para volver a ser presidente de la Generalitat, incluso pese a que no ha ganado las elecciones y a que la mayoría de partidos independentistas no se da. Aún así, el candidato de Junts ha confirmado que ya ha iniciado los contactos con ERC para intentar la investidura. Esa ha sido de hecho su promesa durante la campaña, que hizo desde Francia: volvería a España para ser proclamado president, y contando con que la ley de amnistía ya esté aprobada para entonces.

Junts acabó la noche electoral con 35 escaños, tres más que los logrados en 2021, pero la caída de ERC hasta los 20 y el descenso también de la CUP hacen que ni siquiera con la irrupción de Aliança Catalana los números le den al independentismo. No obstante, Puigdemont considera que puede volver a ser presidente porque la opción del tripartito (PSC, ERC y Comuns), dice, es tan ajustada "que tampoco es una buena opción" para Cataluña.

Empieza entonces otra partida que al mismo tiempo está plagada de mensajes de Carles Puigdemont al PSOE y a Pedro Sánchez. El primero ya lo puso sobre la mesa al final del escrutinio: la distancia entre el PSC, ganador de las elecciones, y Junts, es parecida, considera el expresidente, a la que se da a nivel nacional entre el PP y los socialistas. Si así Sánchez está en la Moncloa, por qué no puede volver él a sentarse en el Palau de la Generalitat. El relato ya está empezando por tanto a construirse, y su órdago para presentarse a la investidura es un paso más.

Desde Junts insisten en que todavía es "pronto" para hablar de fórmulas, pero las piezas se van moviendo y la pelota en realidad parece en el tejado de Esquerra Republicana. Su debacle hace que ahora tengan que elegir: irse hacia el lado de Illa y apoyar el tripartito junto a los Comuns, o elegir el camino de Puigdemont, teniendo que hacerle de nuevo presidente. Pere Aragonés dejó claro que los suyos estarían "en la oposición" pero eso no despeja del todo la duda, pueden apoyar desde fuera un Govern liderado por el candidato de Junts -siempre que los cálculos salgan adelante- o uno con el candidato del PSC a la cabeza.

Detrás de todo está la verdadera clave: el precio a pagar por parte de Pedro Sánchez. Y es que Carles Puigdemont tiene en su mano dinamitarle la legislatura al presidente del Gobierno, y quizá Moncloa tenga que pagar el 'favor' de los siete votos de Junts para su investidura. El escenario que puede estar manejando ahora el líder independentista es que el PSC le facilite una investidura a él como él hizo con Sánchez a finales de 2023. A la vez, también su movimiento puede ser una manera de preparar el terreno para una repetición electoral: llegado el caso puede vender que ha intentado formar un Gobierno pero son los demás los que no le han dejado hacerlo.

Precisamente, el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, ve esa vía como factible y ha hecho una lectura en clave nacional del escenario de pactos que afrontará el ganador de las elecciones, Salvador Illa, al sostener que Pedro Sánchez necesita el apoyo de ERC y Junts en la legislatura y que este hecho: "Siempre ha significado que Illa haya sido sacrificado en aras a que Pedro Sánchez pueda mantener a esos dos socios. Veremos si eso cambia o no", expuso en una entrevista en TVE. Puigdemont quiere jugar su partida, y es contra Illa, pero sobre todo poniendo en jaque a Sánchez.