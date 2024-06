La Complutense deja de ofertar el máster de Begoña Gómez días después de su imputación.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ya no oferta para el próximo curso el máster Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia, dirigido por Begoña Gómez, que este martes fue imputada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Fuentes de la UCM explican a este periódico que "la dirección de este máster no ha solicitado hasta el momento la continuidad para el curso 24-25" y que por ese motivo "la Universidad no lo oferta en su web". De este modo, después de tres ediciones de este máster organizadas en la Complutense, ya no habrá una cuarta el próximo curso.

No obstante, a pesar de que la UCM ha dejado de ofertar el máster, este jueves todavía aparece como en activo en la propia web de los organizadores (www.transformacionsocialcompetitiva.com), donde se detalla que las clases del próximo curso comenzarán en el mes de octubre. Es más, incluso hay un apartado de la web para inscribirse de cara al curso 24-25.

Sin embargo, la Universidad Complutense ha confirmado que el máster no se oferta de cara al próximo curso y que, por lo tanto, esta ha sido su última edición. Indican, asimismo, que la web oficial del máster en la que continúa apareciendo como activo "es externa a la UCM" y no está gestionada por el centro.

La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue imputada este martes por el juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que la ha citado a declarar en calidad de investigada el próximo 5 de julio, a las 10.00 horas, en el marco de las diligencias que abrió en abril por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Tras conocerse esa imputación, desde el PP han pedido explicaciones al presidente del Gobierno y le han exigido que asuma sus "responsabilidades políticas".