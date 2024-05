Atacan al actor Steve Buscemi en Nueva York y es trasladado al hospital con hinchazón en la cara y sangrado en el ojo izquierdo

El actor Steve Buscemi, de 66 años, estaba paseando por el barrio neoyorkino de Kips Bay la semana pasada cuando un desconocido se le acercó y le propinó un puñetazo en toda la cara, al parecer sin que mediara palabra alguna y de forma aleatoria.

El actor de Boardwalk Empire acabó con una intensa hinchazón en la cara y sangrado en el ojo izquierdo y fue trasladado al Hospital Bellevue para tratar la contusión que sufrió.

El agresor salió corriendo y la policía aún le busca, aunque ha podido ser identificado por las cámaras de seguridad cercana. Es un hombre de complexión fuerte, con barba, gorra de béisbol, camiseta azul y chándal.

"Él está bien y aprecia los buenos deseos de todos, aunque es increíblemente triste para todos que esto haya sucedido mientras caminaban por las calles de Nueva York", decía en un comunicado el representante del actor.

La policía comunicó que el ataque aleatorio ocurrió alrededor de las 11:48 AM del miércoles frente al 369 de Third Ave y hubo algunos testigos: "Vi que estaba con una mujer, y luego por la esquina de la ventana lo vi tropezar y caer hacia atrás", dijo a The Post un trabajador de la zona que presenció parte del asalto. "Él inmediatamente se levantó y corrió en dirección opuesta. No vi quién lo golpeó", añadía el testigo.

Es el segundo incidente en el que está implicado un intérprete famoso en poco tiempo en Nueva York, pues el 31 de marzo el actor Michael Stuhbarg, que interpretó al gángster Arnold Rothstein también en Boardwalk Empire, estaba saliendo a correr por el Upper East Side cuando lo golpearon en la nuca con una piedra. La policía de Nueva York arrestó a un vagabundo trastornado como autor de ese ataque.