El pueblo balear conocido como el 'Mykonos español' se planta ante los turistas y restringe su acceso: "Aquí vive gente"

Tal y como ocurre en Canarias, Baleares empieza a reaccionar contra la sobreexplotación turística. Es lo que ha ocurrido con Binibeca Vell, una urbanización cerca de Mahón, en Menorca.

Pertenece al municipio de Sant Lluis, y aunque solo tiene 220 habitantes, recibe cada año 800.000 visitantes. Sus calles blanca encaladas le han hecho ganarse el apelativo de 'la Mykonos española'.

Desde este 1 de mayo, los residentes han decidido restringir el acceso a la localidad. Sólo se podrá visitar entre las 11:00 de la mañana y las 20:00 horas de la tarde.

"El problema no son los turistas", afirma Óscar Monge, el portavoz de los propietarios, en declaraciones recogidas por The Guardian. "Binibeca Vell no es un lugar de aventuras, sino una urbanización privada donde reside la gente", afirma.

Y no renuncian a más medidas. "Si la administración continúa dejándonos abandonados, en agosto llevaremos a cabo una votación entre los propietarios sobre si debemos cerrar el desarrollo", dice Monge.

"Llevamos 52 años siendo una urbanización privada pero cada vez nos cuesta más disfrutar de unas vacaciones tranquilas, pues pagamos bien caro el hecho de ser la atracción turística más potente de Menorca", dice Monge.