Un afortunado gana 101 millones de euros en Nápoles con una apuesta de 2 euros

Un afortunado jugador de lotería ha ganado más de 101 millones de euros con una apuesta de tan solo dos euros, realizada en la noche de este sábado en un estanco del centro de Nápoles. Por el momento se desconoce su identidad.

El premio, correspondiente al Jackpot de la SuperEnalotto, asciende a 101.511.953,21 euros y le correspondió al acertante de los seis números de la lotería, informan los medios locales.

El ganador podría ser tanto un vecino de la ciudad como un turista, ya que la tabaquería donde se llevó a cabo la apuesta está situada en la Via Toledo. Esta céntrica calle, en el corazón de la ciudad partenopea, está llena de tiendas y por ella pasan cada día miles de personas.

"Por eso, es imposible decir quién ha ganado", declaró el propietario del estanco donde se realizó la apuesta, Salvatore, que desearía que fuera "una persona del barrio".

"Conozco a mucha gente que lo necesitaría y me gustaría que el dinero fuera a uno de ellos. Claro que es mucho, mucho dinero...", dijo, antes de añadir que "no diría que no" si el vencedor decidiera compartir con él algo del premio.

Se trata del noveno premio más alto jamás otorgado en los 25 años de historia del SuperEnalotto, cuyo récord se estableció en 2023, con un bote de más de 371 millones de euros obtenido por 90 ganadores a través de un sistema de juego que distribuyó unos cuatro millones de euros a cada uno de ellos.