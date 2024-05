Muere a los 31 años la tiktoker que narró su lucha contra el cáncer tras grabar un vídeo de despedida: "He tenido una bonita vida"

La tiktoker canadiense Kimberely Nix, famosa por documentar su batalla contra el cáncer en la plataforma, ha muerto a los 31 años de edad, tal y como recoge el portal TooFab.

Fue la propia creadora la que anunció su muerte. Nix, a quien le diagnosticaron sarcoma metastásico en 2021, se despidió de sus casi 150.000 seguidores de TikTok cuando anunció la noticia en un emotivo vídeo que había dejado grabado y que fue publicado en su cuenta de TikTok el miércoles.

"¡Mi viaje aquí ha terminado y no puedo agradeceros lo suficiente a todos y cada uno de vosotros! ¡Todos me habéis hecho muy feliz y vuestros comentarios y apoyo son más que suficientes para haber ayudado a cualquiera a superar cualquier cosa!", dice en el vídeo.

"Si lo deseas, haz una donación a través de mi enlace en biografía sobre la investigación del cáncer de sarcoma y sigue a mi esposo en sus actualizaciones", añadió la joven.

En el vídeo, que dura nueve minutos, Nix, que era médica, expresó su gratitud por su vida plena, reflexionó sobre su viaje contra el cáncer y dio las gracias a sus fans por su apoyo a lo largo de los años.

"Hola seguidores, si estáis viendo este mensaje, fallecí en paz", comenzó. "Para aquellos de vosotros que no me conocéis, mi nombre es Kim, ¡hola! Es un placer conoceros y podéis consultar todos los datos interesantes sobre el sarcoma, la información y mi experiencia vivida con la muerte y el morir con cáncer de sarcoma", agrega.

Nix compartió que estaba agradecida por su vida y sus experiencias, incluida su carrera en Medicina, por crear conciencia sobre el sarcoma, viajar y marcar elementos de su lista de deseos y crear una comunidad en TikTok.

"He tenido una bonita vida", dijo. "Y estoy muy orgullosa de ello", agregó. Más tarde rompió a llorar mientras hablaba de dejar a su marido, Michael. "Él es el amor de mi vida", dijo Nix, con un nudo en la garganta.

"Mi única tristeza al morir es saber que no llegaremos a envejecer juntos. Todo lo demás es totalmente soportable, porque eso es lo único que realmente importa", dijo.

"No puedo agradeceros lo suficiente a todos el apoyo tanto en sus comentarios, por animarme y por ayudarnos a no sentirnos solos en este proceso. Esta comunidad ha significado muchísimo para mí y no puedo agradecéroslo lo suficiente", dijo.

"Te echaré de menos, TikTok. Os amo a todos, gracias por esta increíble oportunidad. Estoy llorando de felicidad porque todos vosotros me han hecho encontrar un gran propósito al final de mi vida y no puedo más que agradecéroslo", dijo.

Un sarcoma pleomórfico indiferenciado (UPS) es un tipo raro de cáncer que comienza principalmente en los tejidos blandos del cuerpo y generalmente ocurre en los brazos o las piernas.