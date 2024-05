Mario Jefferson saltó a la fama tras sus participaciones en Factor X, en el año 2008, y más tarde en Operación Triunfo 2011. El cantante malagueño ha acudido recientemente al pódcast Animales Humanos, presentado por Ibai Vegan, donde ha hablado de su paso por el concurso.

La edición en la que participó el artista duró apenas un mes de emisión, algo que causó posteriormente cierto revuelo. Es por ello que el propio Jefferson se ha querido pronunciar sobre el tema.

"Vasile pidió la vuelta de Risto y dijeron que no. También pidieron cámaras 24 horas en las habitaciones y contestaron que no éramos Gran Hermano", ha asegurado el músico, dejando ver cómo era la relación entre Gestmusic y el que fuera consejero delegado de Mediaset España.

Asimismo, el andaluz ha opinado que lo ocurrido "no era para cancelar un formato". "Te haces dos o tres galas más y lo terminas", ha reconocido. "¿Esta es la verdad verdadera?", le preguntaba Ibai Vegan, a lo que Mario Jefferson le respondió: "Hasta donde tengo yo entendido, sí".

"A mí me nominaron una sola vez, pero se decidió esa misma noche. Cambiaban mecánicas todo el rato y al no tener redes, esto no ayudo a que la gente se enganchara", ha concluido sobre el tema.

En cuanto a la relación con el formato y sus compañeros, Mario Jefferson ha asegurado que sigue teniendo buena relación con Noemí Galera: "En 2018 fui a verles aprovechado que saqué una versión de mi canción No lo ves" "Quiero ir". "Me invitaron a los 20 años de OT, fui y me llamaron".

El cantante ha aprovechado su paso por Animales Humanos para hablar de otros temas, entre los que destaca que "podría haber formado parte de Auryn": "Me lo propusieron antes de entrar en OT. Yo le mandé un correo a Noemí y le dije 'mira, me han ofrecido estar en un grupo, ¿puedo hacer las dos cosas?" Y me dijo que no".

"Si yo decía que no entraba a OT, me quedaba sin nada. Pero claro, a la vez llevaba seis meses de casting en un programa que es de toda la vida", fue su reflexión en aquel entonces. "Al final me decanté por OT. A las cinco semanas volví a mi casa y Auryn lo petó", fue el desenlace de la historia.