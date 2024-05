Los excompañeros de clase de Asunta Basterra le escriben una carta: "Te fuiste demasiado pronto, ojalá no sufrieras"

El Caso Asunta vuelve a estar de actualidad debido a la gran repercusión de la serie de ficción de Netflix, que trata de recrear el crimen que acabó con la vida de la hija adoptiva de Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Este viernes, Mañaneros ha tenido acceso, en exclusiva, a la carta que dos excompañeros de la pequeña han escrito en su memoria: "Somos dos de tus compañeros de cole e instituto de hace más de diez años. Deseamos que estés a gusto y feliz ahora porque tu final fue un shock para todos nosotros".

"Estábamos seguros de que aparecerías, pero no. Empezamos a llorar como locos. Lo peor vino después, cuando nos dijeron que habían sido tus padres. Ninguno de nosotros nos creemos a día de hoy que ellos pudiesen matarte", agregan los excompañeros de la niña.

📩"Asunta, te fuiste demasiado pronto"



Sus compañeros de colegio siguen sin creerse su muerte: "Fue un shock para todos, lloramos como locos"#Mañaneros10M #CasoAsuntahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/DnOflxxRug — Mañaneros (@MananerosTVE) May 10, 2024

Asimismo, esta carta expone cómo era la relación entre Rosario y Alfonso con su hija: "Eran muy duros contigo y te quejabas mucho, pero parecías feliz. Ojalá y no sufrieras. Nos da pena que te perdieses tantos momentos que pasamos en el Rosalía con tus amigos... Te fuiste demasiado pronto".

"Es una pena que tú no hayas podido llegar a saber qué es la Universidad y estudiar eso que tanto querías, es decir, TODO, porque cada día se te ocurría una cosa. Te podrías haber comido el mundo, porque vaya cerebro que tenías (y eso que tus padres no dejaban de estar encima de ti para que estudiases de todo y no parases)", señalan los jóvenes.

"Te recordamos. Te queremos, china", finalizan el escrito los excompañeros de clase de Asunta Basterra, que han preferido mantener su anonimato, aunque la recuerdan como si todo hubiera sucedido recientemente.