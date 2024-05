La presa sombra de Rosario Porto: "Lloraba todos los días recordando a Asunta y repetía que no la había matado"

El asesinato de Asunta Basterra, en el año 2013, sacudió a nuestro país. Como principales sospechosos, las autoridades señalaron a los padres de la pequeña, Rosario Porto y Alfonso Basterra, quienes fueron condenados a 18 años de prisión.

Desde el comienzo del proceso, ambos negaron haber perpetrado el asesinato de la niña y, en prisión, Rosario Porto decidió quitarse la vida. Este lunes, Mañaneros ha podido hablar con María, la presa sombra de Rosario en la cárcel.

Tal como ha explicado el reportero del matinal de RTVE, María, que estuvo durante tres años con Rosario, ha destacado que la madre de Asunta vivió "un infierno" y se apoyó tanto en ella que "llegó a catalogarla como 'su hija'".

📢Habla la presa sombra de Rosario Porto



"Me enseñaba fotos de su hija cada día y me decía '¿cómo crees que he podido yo matar a este angelito?' Ella siempre repetía que era inocente, que no la había matado. Lloraba muchísimo todos los días, recordándola, sobre todo cuando llegaba la noche".