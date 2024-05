Cayetano Martínez de Irujo asegura haber sido chantajeado: "Que te quieran bajar el precio de lo que se han llevado es intolerable"

La indignación se ha apoderado de Cayetano Martínez de Irujo que, muy enfadado, ha denunciado haber sido víctima de un chantaje. Tal como ha explicado, una empresa se había comprometido a llevarse 200.000 kilos de sus naranjas, pero le falló al contrato.

Este viernes, En boca de todos ha contactado en directo con el hijo de la duquesa de Alba, quien ha explicado cómo se siente: "De alguna manera, sí, me he sentido chantajeado. No se puede tolerar que firmes un contrato y que no valga nada en un país europeo de nuestras características".

"Que luego te quieran bajar el precio de lo que se han llevado y que encima te dejen fruta en el árbol a medio camino poniendo excusas que no tienen fundamento... Lo tienen para el comprador, pero no para el vendedor, pero todo eso se habla antes de llevarte la fruta y antes de firmar el contrato y llegar a un acuerdo sobre el precio", ha agregado Cayetano.

Asimismo, el empresario ha apuntado que lleva quince años vendiendo naranjas y que este año es, con diferencia, el peor: "No son conscientes de que somos tan importantes los productores como los almacenistas y la distribución. Nosotros vendemos la fruta diez veces más baja que el precio de venta al público".