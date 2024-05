'A vaquiña polo que vale', 'Malo será' o 'Polo pan baila o can': estos son los mejores refranes y expresiones de Galicia

Galicia tiene mucha retranca, al igual que su particular refranero. Con un par de palabras, los gallegos son capaces de describir casi cualquier situación o sentimiento, y muchas veces desde el humor. Ellos no están satisfechos después de comer bien, 'quedan como un Pepe'. Tampoco dirán que lograron algo a la primera o rápido, sino que fue 'chegar e encher' ('llegar y llenar', en español).

No hay habitante en la comunidad que no utilice alguna frase o expresión en su día a día que no esté recogida en el refranero gallego. Este se transmite de generación en generación y de boca en boca. Además, se considera toda una joya lingüística que refleja la cultura, historia y tradiciones de todo un pueblo. De ahí que la mayoría de expresiones estén relacionados con el rural gallego.

Algunas expresiones gallegas están incluidas en el refranero nacional. 'A todo porco lle chega o seu San Martiño' es el conocido 'a todo cerdo le llega su San Martín', que se refiere a la justicia: cuando una persona hace algo malo, al final acabará pagando por ello. Otros refranes propios de Galicia tienen su equivalente en español: 'nunca choveu que non escampara' es el 'después de la tormenta siempre llega la calma'.

Los mejores refranes y expresiones de Galicia

A vaquiña polo que vale

El refrán completo es 'Amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale', que se traduce como 'amiguitos sí, pero la vaquita por lo que vale' y viene a decir que hay que ser precavido: por muy importante que sea una amistad, no se debe permitir que se aprovechen de uno. Las cosas tienen un precio, más allá de la amistad.

Las vacas eran muy importantes en el rural gallego. Por eso, no es la única expresión en la que este animal es la protagonista. El refranero de la comunidad también recoge 'Outra vaca no millo' ('otra vaca en el maíz', en español), que es el equivalente de 'Otro que tal baila'.

Mexan por nós e hai que dicir que chove

Tiene su equivalente en español: 'Nos mean encima y tenemos que decir que llueve'. Ya lo decía Castelao en una de sus viñetas de Cousas da vida, haciendo referencia a la resignación del pueblo gallego. Podría interpretarse como que las instituciones y políticos engañan y abusan de los ciudadanos, pero esto no hacen nada ante ello. Es una crítica y un claro ejemplo de la retranca que tanto caracteriza a Galicia.

Malo será

Las malas lenguas dicen que los gallegos son muy negativos y pesimistas, pero no es así. Si le dices que te has hecho una prueba médica y que estás preocupado por el resultado, te contestará con un "malo será que no salga bien". Lo mismo que si le comentas que te ha salido mal un examen y crees que vas a suspender. "Malo será que no apruebes", te dirá un gallego. Así es como se expresa la esperanza en Galicia.

Polo pan baila o can

Se traduce como 'por el pan baila el perro'. Aunque no tiene tanto ritmo como en gallego, el mensaje es claro. Alguien que tiene interés por conseguir algo hace lo que haga falta. Esto recuerda a los perros que se ponen a dos patas y empiezan a caminar cuando su dueño le enseña comida. Pues lo mismo, pero con las personas.

Quen ten cu, ten medo

Quizás es una de las expresiones más repetidas en Galicia. Tanto es así que hasta da nombre a una canción de Siniestro Total. Esta frase explica que cualquier persona puede tener miedo en algún momento determinado. Todo el mundo tiene culo, asique todo el mundo tiene miedo. Algunos tienen más, otros tienen menos. Algunos a unas cosas y otros a otras. Pero todos lo tienen. Otro claro ejemplo de la retranca gallega.