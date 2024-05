El mal menor para Sánchez

Lo mejor que le puede suceder al presidente del Gobierno en las elecciones catalanas, en aras de mantener la mayoría en el Congreso, es que ERC y Junts sumen diputados, conformen gobierno y le eviten con ello la disyuntiva de tener que escoger a uno u otro para pactar, teniendo en cuenta que, por muchos diputados que sume Illa, es altamente improbable, por no decir imposible, que alcance una mayoría absoluta.

En un contexto en el que los de Aragonès y los de Puigdemont comparten objetivo –el de la independencia de Cataluña– aunque paradójicamente sean enemigos acérrimos, se puede dar la circunstancia de que el único partido que tenga serias posibilidades de gobernar en coalición sea el PSC –teniendo en cuenta que las posiciones de los independentistas parecen irreconciliables–, bien con ERC o bien con Junts. Dicho esto, no me imagino a los de Puigdemont en la oposición en Cataluña, apoyando un gobierno en Madrid, y tampoco a los de ERC.

Con todo ello, el juego de malabares en el Congreso sigue en pie, una vez salvado el escollo de las elecciones vascas, en las que el hecho de que el PNV haya ganado en votos a Bildu –que no en escaños– ha facilitado conformar un gobierno PNV-PSE, teniendo en cuenta además que los de Otegi ya han logrado la Alcaldía de Pamplona y sobre todo porque tienen aún unos cuantos presos en las cárceles a los que no les convienen unos nuevos comicios.

En estas elecciones, el que menos tiene que perder es el PP, aunque no puede dormirse en los laureles ya que parte de tres diputados. Los populares tienen que cuidarse de no engordar las expectativas, por aquello de no poder cumplirlas, y de velar por dar el sorpaso a Vox y convertirse en líder de la derecha.