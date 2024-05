Las protestas universitarias propalestinas continúan extendiéndose en Europa con acampadas en varios países

Las protestas en apoyo a Palestina siguen extendiéndose por Europa. Semanas después de haberse iniciado varias movilizaciones en diversos campus universitarios de EEUU, donde la Policía ha detenido a miles de personas, jóvenes de países como España, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia o Países Bajos se han sumado para pedir el fin de la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.

Hace dos semanas, las manifestaciones se trasladaron de las universidades estadounidenses a las francesas, donde cientos de estudiantes ocuparon la Universidad Sciences Po y la de Sorbona. Asimismo, en Reino Unido y Australia también se movilizaron grupos de jóvenes para protestar contra la guerra israelí.

Así, las protestas empezaron a surgir durante la semana pasada en ciudades de otros países, incluida Valencia, la primera localidad española en albergar una acampada estudiantil. Ahora, desde este lunes se han registrado nuevas manifestaciones que piden el fin del "genocidio" y la ocupación en Gaza.

España

Acampada en Valencia

La Facultad de Filosofía de la Universitat de València (UV) lleva una semana siendo escenario de una acampada de solidaridad con Palestina. La iniciativa, que parte del movimiento social BDS País Valencià, exige el "fin del genocidio en Gaza", pero también el cese de acuerdos de las universidades e instituciones con cualquier empresa u organismo de Israel que financie este "apartheid".

"Ya llevamos una semana entera, se cumplen ocho días de acampada y aún hoy seguimos sin respuesta de la UV", ha asegurado a EFE uno de los estudiantes que participa en la protesta, que ha añadido que sus demandas son públicas y se "conocen de sobra" por parte de la Universidad. Según explica, aunque la UV remitió un comunicado a los medios de comunicación, a ellos no se ha dirigido y esperan que a lo largo de esta semana se ponga en contacto con ellos.

Desde la Universitat de València han informado de que están "trabajando en una posible fecha de reunión" con los miembros de la acampada. Además, han aclarado que la UV "no mantiene convenios con universidades de Israel, al contrario de lo que sucede en las universidades americanas y francesas".

Acampada en Madrid

Unos 200 estudiantes universitarios madrileños se han concentrado este martes en las inmediaciones del campus de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y han iniciado una acampada indefinida. Al grito de "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" los estudiantes han reclamado la ruptura de relaciones de España con Israel, el fin del comercio de armas y la desvinculación de las universidades españolas con este país.

Asimismo, han demandado "el fin de la persecución y criminalización de toda la solidaridad con el pueblo palestino". Tal y como han señalado los portavoces de la Asamblea estudiantil, una acampada indefinida "es el único medio" para que sus proclamas sean escuchadas. En este sentido, han cargado contra el presidente de EEUU, Joe Biden, por "ponerse del lado del sionismo y reprimir a las estudiantes que se movilizan".

Ya este lunes, estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se han unido a las protestas contra el "genocidio" en Gaza para exigir "su fin". También han criticado la "complicidad" del Gobierno de España y los "lazos" de los centros universitarios con "empresas armamentísticas".

Acampada en Barcelona

Otros en sumarse a este movimiento han sido los alumnos de la Universidad de Barcelona (UB). Este lunes por la tarde, unos 300 estudiantes han entrado en el Edifici Històric en la plaza de la Universidad y han acampado para apoyar a Palestina. Previamente, los jóvenes, que tienen intención de acampar hasta el miércoles, se habían concentrado ante la facultad en el Raval con una pancarta con el texto 'Contra el genocidio del pueblo palestino'.

Antes de la acampada, los estudiantes han organizado una concentración de protesta celebrada en el campus Raval de la UB, en la que los portavoces de las entidades participantes han leído el manifiesto, firmado por el comité organizador y la asociación 'Universitats amb Palestina'. Desde el Comité Estudiantil han exigido a las universidades públicas catalanas que "rompan relaciones institucionales y académicas" con universidades, centros de investigación, empresas y otras instituciones israelíes.

Acampadas en País Vasco y Navarra

En el norte de España, desde el lunes están en marcha acampadas en los campus de Vitoria, San Sebastián y Leioa (Bizkaia) de la Universidad Pública Vasca, así como en la Universidad Pública de Navarra en Pamplona convocadas por el sindicato de estudiantes Ikasle Abertzaleak. El campus de la UPV/EHU en Ibaeta en favor de Palestina cuenta con un programa que incluye una "fotografía reivindicativa", comida y una 'jam session.

Alemania

En Alemania, la Policía de Berlín ha desalojado este martes a un grupo de manifestantes propalestinos que había ocupado un patio de la Universidad Libre (FU) y había montado un campamento de protesta. "La universidad ordenó el desalojo y llamó a la policía. Esta forma de protesta no está dirigida al diálogo. Una ocupación de parte de la universidad no es aceptable. Estamos dispuestos al diálogo pero no en esta forma", dijo el rector de la Universidad, Günter Ziegler.

Según el centro, los manifestantes intentaron también acceder a las aulas para ocuparlas y causaron daños materiales en el campus, por lo que ha puesto una denuncia penal. En tres edificios de la institución tuvieron que interrumpirse las clases, mientras que las bibliotecas y el comedor universitario de la zona afectada estuvieron cerrados temporalmente.

La FU ha sido criticada en los últimos meses por no hacer frente de manera contundente a casos de antisemitismo relacionados con la actual situación en la franja de Gaza, ya que el pasado fin de semana un estudiante judío recibió una paliza que lo llevó al hospital. El Círculo de Estudiantes Cristianodemócratas (RCDS) ha pedido la dimisión de la cúpula de la universidad por no haber reaccionado oportunamente a brotes de antisemitismo.

Suiza

Las protestas de estudiantes propalestinos en Suiza, iniciadas el 2 de mayo en la Universidad de Lausana (UNIL), se han extendido este martes a campus de Ginebra y Zúrich, ciudad esta última donde la Policía ha intervenido para desalojar a jóvenes que hicieron una sentada en la Universidad Politécnica Federal (EPFZ).

Después de cinco días de concentraciones de cientos de estudiantes en uno de los principales edificios de UNIL, a las que el rectorado intentó poner fin sin éxito, se han iniciado protestas similares, por ahora de unas decenas de jóvenes. Las mismas se han registrado en las universidades politécnicas de Zúrich y Lausana (EPFL), las dos más prestigiosas del país, y la Universidad de Ginebra (UNIGE).

Los momentos más tensos de estas sentadas se han vivido este martes en Zúrich, donde la Policía municipal, acompañada de fuerzas especiales y negociadores, desalojó a 28 manifestantes que en algunos casos ejercieron resistencia pasiva y tuvieron que ser llevados en volandas por agentes. En Ginebra, miembros del colectivo Coordinadora de Estudiantes Palestinos ha ocupado el edificio UniMail, uno de los más importantes del campos de UNIGE, a la espera de negociar con el rectorado el desarrollo de estas protestas.

Bélgica

Las ciudades belgas también albergan protestas palestinas: más de un centenar de estudiantes acampan en la Universidad de Gante, en una reclamación más amplia que también pide mejoras medioambientales. El objetivo es presionar al centro para que "corte las relaciones con las instituciones israelíes", porque, según explica Joelle, una estudiante de 25 años y portavoz del movimiento, es "cómplice del genocidio que se está llevando a cabo en Gaza".

"Hasta ahora, estamos mitigando cualquier problema de seguridad", ha afirmado Joelle, marcando distancia con las escenas que se han visto en EEUU, donde la policía ha disuelto las protestas por la fuerza. "El contexto de cada país siempre es diferente", ha señalado la estudiante. La intención era mantener la protesta durante tres días, hasta este miércoles, pero los estudiantes han cambiado de opinión. "Hemos decidido mantener la ocupación hasta que nuestras demandas se cumplan", ha dicho Joelle.

Las protestas, que este martes también se han extendido a la Universidad Libre de Bruselas, se centran únicamente en los vínculos con otros centros isralíes, pero no en el Gobierno belga, uno de los que más ha alzado la voz a favor de Palestina desde el inicio de la guerra en Gaza. "Los europeos cargaremos con las consecuencias. Dentro de diez años nos dirán: 'miraste y no hiciste nada', dijo este lunes el primer ministro belga, Alexander De Croo, en una entrevista con el diario Het Laatste Nieuws.

Países Bajos

Por su parte, la Policía neerlandesa ha detenido este martes a 125 personas en una actuación que puso fin a una acampada que se estaba llevando a cabo en la Universidad de Ámsterdam (UvA). Los agentes continúan presentes en los alrededores del campus de Roerterseiland, uno de los cuatro que tiene la UvA y sede de las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Economía y Negocios.

El ayuntamiento de Ámsterdam, junto a la Policía y la Fiscalía, decidieron esta madrugada que había que desalojar la acampada de protesta que comenzó el lunes porque suponía un delito de "violación de la propiedad". La propia universidad pidió varias veces a los manifestantes que se fueran desde anoche, sin que estos accedieran a levantar las tiendas instaladas en el campus en protesta por la guerra en Gaza.

Finalmente, los agentes decidieron intervenir, según la Policía, después de que varias personas lanzaran fuegos artificiales contra ellos. Decenas de personas fueron sacadas a la fuerza del campus, mientras los manifestantes se aferraban entre sí, según imágenes publicadas por la televisión pública NOS. La policía tildó de "intensas" estas imágenes y aseguró que la intervención fue necesaria para "restaurar el orden".